عضو بالشيوخ يطالب بتغطية المصارف بقرى محافظة الدقهلية تفاديًا لمخاطرها

طالب النائب عبده أبو عايشة عضو مجلس الشيوخ، بتغطية المصارف والترع الموجودة بالقرى والمراكز بمحافظة الدقهلية وخاصة الموجودة داخل الكتل السكانية.

وأوضح أبو عايشة خلال اجتماع لجنة الزراعة بمجلس الشيوخ برئاسة المهندس عبد السلام الجبلي، مساء اليوم الإثنين، ضرورة تغطية المصارف والترع الموجودة بين الكتل السكانية من جانب واحد أو جانبين وذلك تجنبًا لانتشار الروائح الكريهة وغرق الاطفال بخلاف انتشار الأمراض والأوبئة، وحرصًا على أرواح المصريين، مضيفًا أن هذه المصارف تهدر الكثير من المياه.

وأشار عضو مجلس الشيوخ إلى أن محافظة الدقهلية بها أكثر من 50 مصرف وترع يحتاجون إلى تغطية، موضحًا أن المحافظة محاطة بعدد كبير من المصارف والتي من شأنها العمل على تسريب مياه من الأراضي الزراعية، كما أن هذه المصارف والترع تدعو إلى إنشاء كباري أو طرق أخري موازية لتفادي مخاطر هذه المصارف.

وشدد أبو عايشة أن من المصارف والترع التي بحاجة ضرورية للتغطية بمحافظة الدقهلية بمركز ميت غمر فقط بخلاف المراكز الأخرى، مصرف ميت أبوخالد والرحمانية والحاكمية والقيطون ومصرف البوها، وأيضًا مصرف (ميت محسن – كفر بهيدة – بهيدة – دماص)، جاء ذلك أثناء مناقشة لجنة الزراعة بمجلس الشيوخ برئاسة المهندس عبد السلام الجبلي لاقتراح برغبة مقدم من النائب محمد الصالحي حول تغطية عدد من المصارف بمركز الزقازيق بمحافظة الشرقية وذلك لدرء المخاطر الناتجة عن المصارف تحقيقًا لمبادرة الرئيس للنهوض والارتقاء بالخدمات في القرى المصرية.