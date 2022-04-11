الإثنين 11 أبريل 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

تفاصيل مقتل سيدة على يد زوجها ووضع جثتها بجوار منزل شقيقها بالفيوم

تفاصيل مقتل سيدة
تفاصيل مقتل سيدة على يد زوجها وقيامه بوضع جثتها بجوار منزل ش

لقيت سيدة مصرعها على يد زوجها  بمنطقة الجبيلي مركز إطسا بالفيوم، تلقى اللواء ثروت المحلاوي مساعد وزير الداخلية مدير أمن الفيوم إخطاراً من  مأمور مركز إطسا يفيد  بقيام زوج بقتل زوجته بسبب خلافات نشبت بينهما.

تبين من تحريات المقدم أسامة قرني رئيس مباحث مركز إطسا أن السيدة من مواليد قرية هوارة عدلان التابعة لمركز الفيوم وأن زوجها من مدمني المخدرات وأن خلافات حدثت بين الزوجة وزوجها ما دفعه إلى تعذيبها وكيها بالحديد بعد وضعه فى النار ولم يتركها إلا بعد التأكد من وفاتها ثم وضعها داخل بطانية وبها بطاقتها الشخصية وتركها بجوار منزل شقيقها في منطقة الجبيلى بمركز إطسا.

وكان قد تفقد الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، معرض بيع السلع الغذائية ومستلزمات شهر رمضان الكريم بأسعار مخفضة "أهلاً رمضان" بمركز طامية، وذلك بحضور الدكتور محمد التوني معاون المحافظ، والمهندس سيد حرز الله وكيل وزارة التموين، وسالم فتيح رئيس وحدة المتابعة الميدانية بالمحافظة.

تفقد محافظ الفيوم، أقسام المعرض المختلفة، والتي اشتملت على السلع الغذائية الأساسية من الأرز، والمكرونة، والسكر، والزيت، والبقوليات، وغيرها من مستلزمات الشهر الفضيل، إضافة إلى اللحوم، وأكد المحافظ على ضرورة وجود قائمة بأسعار المنتجات، للتيسير على المترددين على المعرض، وكذلك تنويع المعروض من السلع الضرورية بأسعار تناسب جميع فئات المجتمع.

كما وجه المحافظ، وكيل وزارة التموين، باستدعاء فريق من الطب البيطري، لتوقيع الكشف الطبي على اللحوم المعروضة بالمنفذ، للتأكد من مطابقتها للاشتراطات الصحية، حفاظاً على سلامة المواطنين.

كما شملت جولة محافظ الفيوم، تفقد منفذ مبادرة "كلنا واحد" الذي تنظمه وزارة الداخلية بالتنسيق مع مديرية التموين، حيث اطمأن المحافظ على أسعار بيع المنتجات الغذائية، ووجه بتخفيض أسعار بيع بعض السلع لتكون أقل من مثيلاتها في السوق، حتى تحقق المبادرة الغرض المنوط منها. 

- تفاصيل الحادث مقتل سيدة زوجها منزل شقيقها الفيوم

رئيس التحرير

وائل لطفي

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