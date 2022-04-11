الإثنين 11 أبريل 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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مصر

رئيس الوزراء يستعرض مقترحًا لتطوير المنطقة الغربية بمدينة العلمين الجديدة

صورة من اجتماعات
صورة من اجتماعات اليوم

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا؛ اليوم الإثنين، لاستعراض مقترح مشروع "العلمين ريفيرا" السياحي بالمنطقة الغربية بمدينة العلمين الجديدة، وذلك بحضور الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ومسئولي عدد من المكاتب الاستشارية والشركات المصرية والعالمية. 

وقال السفير نادر سعد، المتحدث الرسمي لرئاسة مجلس الوزراء، إن الاجتماع استعرض مشروع "العلمين ريفيرا"، المُقدم من ممثلي عدد من الشركات المصرية والأجنبية، حيث يعد المشروع بمثابة وجهة سياحية للساحل الشمالي على مدار العام، ويشمل إقامة 10,250 غرفة فندقية، و3,975 شقة فندقية، ويوفر المشروع 30 ألف فرصة عمل. 

وأضاف أن المخطط الرئيسي للمشروع تم إعداده بالتعاون مع عدد من الشركات والمكاتب الاستشارية العالمية الكبرى المتخصصة في مجال التطوير السياحي والفندقي. 

وخلال الاجتماع، تم استعراض المخطط الرئيسي للمشروع، المقترح إقامته على مساحة نحو 10 ملايين م2، حيث إنه من المقرر أن يضم المارينا، ومنطقة ترفيهية للأسر، وأماكن لممارسة الرياضات المائية، وأندية الشواطئ، وأندية الجولف، ومحلات التجزئة والمطاعم، كما يشمل المشروع إقامة مدينة طبية، ومركز استشفاء، وكذا مركز للإبداع والتعليم، يضم مدرسة دولية، وقاعة مؤتمرات.  

وتضمن العرض الإشارة إلى أن المشروع يستهدف إضافة عدد من خيارات الضيافة المتميزة لتأكيد مكانة "العلمين ريفيرا" كوجهة عالمية المستوى، من خلال إنشاء مجموعة من الفنادق ذات العلامات التجارية العالمية المصممة بشكل مبتكر في الساحل الشمالي، منها على سبيل المثال فنادق:

"ماريوت"، و"أكور"، و"روتانا"، والتي بدأ بالفعل التعاون معها، حيث ستقوم هذه الشركات بدور المشغل للفنادق التي سيتم إنشاؤها بالمشروع. 

وفي ختام الاجتماع، أشاد رئيس الوزراء بالمقترح، موجها بدراسته، كما طلب تقديم مزيد من التفاصيل حول المشروع، مؤكدا أن أهم ما يميز المشروع هو التزام مُقدمي المشروع بتشغيل الفنادق، أو المراكز الخدمية والترفيهية المقترحة بالمشروع.

مصر مجلس الوزراء رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي وزير الإسكان الساحل الشمالى

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