النيابة تطلب تحريات حريق منزل فى قرية بكرداسة

طلبت النيابة العامة بشمال الجيزة تحريات الأجهزة الأمنية حول حريق منزل بإحدى قرى مركز كرداسة، كما طلبت تقرير المعمل الجنائي بشأن فحص آثار الحريق.

ونجح رجال الحماية المدنية في إخماد حريق نشب داخل منزل بقرية ناهيا البلد بجوار محطة وقود في كرداسة، ومنزل آخر بمنطقة إمبابة، بعدما انتقلت قوات الحماية المدنية وتمت السيطرة عليهما دون وقوع أي إصابات.

تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بلاغا يفيد بنشوب حريق داخل منزلين في منطقتى كرداسة وإمبابة، وتم الدفع بـ4 سيارات إطفاء لمكان الحريق، وتم فرض كردون أمني بمحيط الحريق لمحاصرته ومنع امتداده، وتمت السيطرة عليه، وتمت عملية الإخماد دون إصابات.