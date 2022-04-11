الإثنين 11 أبريل 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

إصابة 4 فى انقلاب سيارة ملاكى بالوادى الجديد

صورة من الحادث
صورة من الحادث

أصيب 4 اليوم، في حادث سير على طريق الداخلة- الخارجة بالوادي الجديد.

تلقى اللواء محمود فاروق، مدير أمن الوادي الجديد، إخطارا من شرطة النجدة يفيد بوقوع حادث سير بطريق الداخلة - الخارجة بمحافظة الوادي الجديد بعد الدفع بسيارات الإسعاف لمكان الحادث ونقل المصابين إلى مستشفى الداخلة العام القريب من الحادث لتلقي العلاج اللازم.

أسفر الحادث عن إصابة محمد حفظي أحمد، 46 سنة، وزياد عثمان عبدالمجيد، 16 سنة، وعصام علي عبدالمجيد، 40 سنة، ومحمد مصافي منير، 46 سنة، وتم نقلهم بالإسعاف لمستشفى الداخلة العام لتلقي العلاج.

تم تحرير محضر بالحادث وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات ومعرفة أسباب الحادث.

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حادث سير الوادي الجديد سيارات الإسعاف الحادث المصابين لتلقي العلاج شرطة النجدة

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