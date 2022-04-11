محافظ جنوب سيناء يعتمد المخطط التفصيلي لنويبع

أصدر خالد فودة صديق محافظة جنوب سيناء قـرار رقم 1 لسنة 2022 باعتماد المخطط التفصيلي لمدينة نويبع والذي نشر اليوم بالوقائع المصرية.

ونص القرار على أنه بعد الاطلاع على قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 ولائحته التنفيذية؛ وعلى القانون رقم 43 لسنة 1979 بشأن نظام الإدارة المحلية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما وعلى القانون رقم 119 لسنة 2008 بشأن قانون البناء ولائحته التنفيذية والقرارات المنفذة لأحكامها؛ وعلى مذكرة الإدارة العامة للتخطيط والتنمية العمرانية والمعروضة علينا بشأن اعتماد المخطط التفصيلى لمدينة نويبع ؛وعلى موافقتنا وللصالح العام، قـــــرر:

مادة أولى - اعتماد المخطط التفصيلى لمدينة نويبع طبقًا للمخططالاستراتيجى العام.

مــادة ثانية - على جميع جهات الاختصاص تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه.