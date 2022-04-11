وفقا لقرار الدولة.. أيام إجازة عيد الفطر 2022 بالتفصيل

مع اقتراب انتهاء شهر رمضان 2022 يبحث موظفي الدولة والقطاع الحكومي والخاص عن عدد أيام إجازة عيد الفطر 2022 و أول يوم عيد الفطر 2022، وكذلك وقفة عيد الفطر 2022.

ونوضح من خلال هذا التقرير ايام اجازة عيد الفطر 2022 بالتفصيل والإجازات التي تقرها الدولة وتكون مدفوعة الأجر للعاملين بالقطاع الخاص والقطاع العام.

اجازة عيد الفطر 2022

للعاملين في الجهاز الإداري للدولة والقطاعات الحكومية .. تكون إجازة عيد الفطر 2022 في مصر، 4 أيام فقط للعاملين في الجهاز الإداري للدولة والقطاعات الحكومية، لتبدأ من يوم الاثنين الموافق 2 مايو 2022، إلى الخميس 5 مايو 2022.

للعاملين في القطاع الخاص.. تكون إجازة عيد الفطر 2022 هي 3 أيام فقط، لتبدأ من الاثنين 2 مايو وتنتهى الأربعاء 4 مايو.

اول يوم عيد الفطر 2022

يبدأ أول يوم عيد الفطر 2022 في مصر في الثاني من مايو حيث يحتفل به المصريين ويتبادلون عبارات التهنئة والرسائل عقب الانتهاء من أداء صلاة العيد الصغير.

وقفة عيد الفطر 2022

وتأتي وقفة عيد الفطر 2022 إجازة رسمية وتوافق يوم 1 مايو 2022 اجازة عيد العمال ومن المقرر أن يتم إعطاءها إجازة رسمية لموظفي القطاع الخاص والحكومي يوم الخميس التالي وفقا لقرار مجلس الوزراء باعتبار يوم الخميس التالى على المناسبة المقرر بشأنها الإجازة، إجازة رسمية، بدلاً من الإجازات التى تقع فى منتصف الأسبوع ، يأتي هذا القرار فى إطار حرص الحكومة على إتاحة فرصة أكبر أمام المواطنين؛ لقضاء إجازة متصلة بعطلة نهاية الأسبوع، واستثمارها كيفما يشاءون

ونصت مواد قانون الخدمة المدنية الصادر برقم 81 لسنة 2016 ، والخاص بتنظيم أوضاع العاملين في الجهاز الإداري للدولة، والبالغ عددهم 5.7 مليون موظف، وقانون العمل الصادر برقم 12 لسنة 2003، والخاص بتنظيم أوضاع العاملين في القطاع الخاص، وقوانين الهيئات والكوادر الخاصة في مؤسسات وجهات القطاع العام والأعمال العام، أن يحصل هؤلاء العاملين على إجازات رسمية بأجر كامل في الأعياد الدينية والقومية بعد صدور قرار من رئيس مجلس الوزراء بشأنها وتحديد أيامها.