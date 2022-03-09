الأربعاء 09 مارس 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تقارير ومتابعات

موعد عيد الأضحى المبارك 2022.. وموعد ذبح الأضحية

عيد الأضحى المبارك
عيد الأضحى المبارك

يحظى موعد عيد الأضحى المبارك 2022 على نسب مشاهدة عالية عبر محرك البحث العالمي جوجل حتى تصدرت القائمة الرئيسية للبحث خلال الآونة الأخيرة.

ويستعرض الدستور من خلال هذا التقرير موعد وقفة عرفات وكيفية قضاء العيد في مصر والدول العربية.

موعد عيد الأضحى المبارك 2022

وفقا للحسابات الفلكية المبدئية التي أعدها المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية بمدينة حلوان فإن عيد الأضحى سيكون خلال الفترة من 10_13 يوليو 2022 حيث يحصل الموظفين والعاملين بالجهاز الإداري للدولة على إجازات رسمية مدفوعة الأجر وفقا لقانون العمل المصري ويتم تعطيل كافة المصالح والمؤسسات الحكومية.

يذكر أن شهر يوليو 2022 من أكثر الشهور التي تحتوي على إجازات رسمية مدفوعة الأجر في عدة مناسبات اجتماعية أبرز عيد الأضحى وذكرى ثورة 23 يوليو ورأس السنة الهجرية بالإضافة إلى إجازات نهاية الأسبوع.


موعد وقفة عرفات 2022

يقف ملايين من الحجيج على جبل عرفات في يوم 9 ذوي الحجة من كل عام والذي يصادف في عام 2022 يوم 8 يوليو والذي يتشوق إليه كافة المسلمين عقب حظر الحج على غير المقيمين في المملكة العربية السعودية بسبب انتشار جائحة كورونا العالمية التي من شأنها وضع قوائم حظر السفر بين البلاد وغلق المطارات الدولية.

أكدت دار الإفتاء المصرية جواز صيام وقفة عرفات لغير الحجيج من كافة بلاد العالم وذلك وفقا لسنة الرسول صلى الله عليه وسلم وذلك لمشقة صيام الحجيج في هذا اليوم.

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كيفية قضاء عيد الأضحى المبارك

موعد عيد الأضحى المبارك 2022 وكيفية قضاءه في مصر تساؤل يبحث الملايين عن إجابته عبر المنصات الإلكترونية حيث يبدأ بصلاة العيد وتبادل التهاني ولبس الملابس الجديدة والاتفاق مع الجزار لذبح الأضاحي تمهيداً لتوزيعها وفقا للشريعة الإسلامية.

ووفقا لدار الإفتاء المصرية فإن مواعيد ذبح الأضحية من عقب صلاة العيد إلى مغرب اليوم الرابع من أيام العيد.

يتبادل الملايين من المسلمين في كافة بقاع الأرض الزيارات في العيد بين الأهل والأصدقاء و الأقارب والجيران وذلك ضمن صلة الرحم الذي أوصى عليه مبادئ ديننا الحنيف الذي دى إلى وحدة الصفوف.

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