الإثنين 11 أبريل 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

ضبط مواد غذائية مجهولة المصدر بالشرقية

مواد غذائية مجهولة
مواد غذائية مجهولة المصدر

شنت إدارة تموين الحسينية بمحافظة الشرقية، برئاسة عبدالكريم عوض الله، حملة على مصانع المواد الغذائية والمحال التجارية، وأسفرت الحملة عن تحرير محاضر للمخالفين وجاءت على النحو التالي.

تحرير محضر رقم  (6215) جنح الحسينية ضد (ح م ع ع) صاحب مصنع رنجة بقصاصين الشرق، وتم ضبط 200 كيلو رنجة مجهولة المصدر غير مصحوبة بفواتير تدل على مصدرها، وتحرير محضر رقم (6636) جنح الحسينية ضد (ا ع إ ع) صاحب سوبر ماركت بناحية بحر البقر، وتم ضبط 70 كيلو بسلة منتهية الصلاحية و35 كيلو مواد غذائية أصناف متعددة منتهية الصلاحية.

كما تم تحرير محضر رقم (6337) جنح الحسينية ضد (ا م ع ع) صاحب سوبر ماركت بناحية بحر البقر، وتم ضبط كيلو شاي مجهول المصدر وغير مصحوب بفواتير تدل على مصدره وغير مدون على العبوة السعر الرسمي.

وتحرير محضر رقم (6216) جنح الحسينية ضد (ح أ م ع) صاحب محل مبيدات زراعية بقصاصين الشرق لعدم الإعلان عن أسعار البيع، وتحرير محضر رقم (6338) جنح الحسينية ضد (م م أ م) صاحب محل بقالة بناحية بحر البقر  لعدم الإعلان عن أسعار البيع.

وتحرير محضر رقم (6339) جنح الحسينية ضد  (س ع ن) بناحية كوبري بحر البقر صاحب محل جزارة  لعدم لف شاش باللحوم البلدية.

يأتي ذلك تنفيذًا لتعليمات الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية لمديرى مدريتي التموين والطب البيطري بتكثيف الحملات الرقابية والتفتيشية المفاجئة على الأسواق والمحال التجارية والمصانع والمخابز، للتأكد من صلاحية المعروض ومدى مطابقته للمواصفات القياسية والاشتراطات الصحية، والتأكد من إدارة النشاط التجاري بتراخيص قانونية من الجهات المختصة وتطبيق القانون على المخالفين.

إدارة تموين محافظة الشرقية مصانع المواد الغذائية المحال التجارية الحسينية

رئيس التحرير

وائل لطفي

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