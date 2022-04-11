كنائس القاهرة تنظم رياضة روحية جديدة استعدادًا لعيد القيامة المجيد

قال الأنبا باخوم، النائب البطريركي لشئون الإيبارشية البطريركية للكاثوليك، إنه أقيمت فعاليات الرياضة الروحية، لخدمة فرح وعطاء ببعض كنائس القاهرة، بمناسبة الصوم الأربعيني المقدس، استعدادًا لعيد القيامة المجيد، وذلك بدير الآباء اليسوعيين بالإسكندرية.

وأضاف الأنبا باخوم، المتحدث الرسمي للكنيسة القبطية الكاثوليكية، في بيان عبر الصفحة الرسمية لمركز الكنيسة الإعلامي عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، إن ذلك جاء بمشاركة كاتدرائية القديس أنطونيوس الكبير بالفجالة، وكنيسة القديسة تريزا بالشرابية، وكنيسة قلب يسوع بمصر الجديدة، كنيسة الملاك ميخائيل بحدائق القبة

قاد الرياضة الروحية الأب عادل زكا اليسوعي، والأب أنطونيوس سماحة، راعي كاتدرائية القديس أنطونيوس الكبير بالفجالة. دارت التأملات حول لقاءات يسوع الشافية المحررة، التى تصل بنا إلى القيامة فى حياتنا.

هذا واجتمعت في السادس من أبريل الجاري، الأمانة الدولية للمدارس الكاثوليكية بروما. جاء ذلك بحضور فيلب ريشار، الأمين العام الدولي، ووبول بربار، مدير التعليم الدولي، والقمص أنطونيوس غطاس، الأمين العام للمدارس الكاثوليكية بمصر، والنائب الدولي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا. حضر أيضًا ممثل عن الدول الأوروبية، وأمريكا اللاتينية، بالإضافة إلى ممثل عن الرهبانيات، وجنوب إفريقيا.

الجدير بالذكر أن الاجتماع شهد زيارة المسئولين لقداسة البابا فرنسيس، بابا الكنيسة الكاثوليكية في العالم، بمناسبة مرور سبعين عامًا على وجود الأمانة الدولية للمدارس الكاثوليكية.