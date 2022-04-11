الإثنين 11 أبريل 2022
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

التحقيق في مصرع عامل صعقًا بالكهرباء في الشرقية أثناء تأديه عمله داخل مصنع

جثة
جثة

تباشر الجهات المختصة التحقيق في وفاة عامل، بعد أن صعقه التيار الكهربائي أثناء تأديه عمله داخل مصنع ففاضت روحه إلى بارئها، وطلبت تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة.

وتلقى اللواء مدير أمن الشرقية إخطارًا من مستشفى الحسينية المركزي بوصول شاب ١٨ عاما مقيم بقرية السماكين مصابا بإعياء شديد وهبوط حاد بالدورتين الدموية والتنفسية وأنه لفظ أنفاسه عقب وصولة.

وتوصلت التحريات التي أشرف عليها اللواء عمرو رؤوف مدير المباحث الجنائية إلى أن المجني عليه عامل بأحد المصانع بمركز الحسينية وانه اثناء تأدية عمله صعقه التيار الكهربائي الذي أودى بحياته.

وتم إخطار النيابة التي تولت التحقيق وقررت تكثيف تحريات المباحث حول الواقعة والتصريح بدفن الجثة .

صعقه التيار الكهربائي عامل مصنع السماكين اللواء مدير امن الشرقية

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