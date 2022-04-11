موعد اذان المغرب في العاشر من رمضان 1443 – 2022
مع بدء يوم العاشر من رمضان 1443 – 2022 يبحث المسلمون عن موعد اذان المغرب في القاهرة و موعد صلاة المغرب في الاسكندرية و موعد اذان المغرب في أسوان وموعد صلاة المغرب في الغردقة و موعد اذان المغرب في قنا.
ويرصد الدستور من خلال هذا التقرير موعد أذان المغرب اليوم في القاهرة وباقي المحافظات، وكذلك مواعيد باقي الصلوات الأخرى.
العاشر من رمضان 1443 – 2022.. موعد اذان المغرب في القاهرة
موعد اذان المغرب : 6:20 م
توقيت باقي الصلوات
وقت الإمساك : 03:53 ص
موعد اذان الفجر : 4:03 ص
موعد اذان الظهر : 11:56 ص
موعد اذان العصر : 3:30 م
موعد اذان العشاء : 7:40 م
العاشر من رمضان 1443 – 2022.. موعد اذان المغرب في الاسكندرية
موعد اذان المغرب : 6:26 م
توقيت باقي الصلوات
وقت الإمساك : 03:56 ص
موعد اذان الفجر : 4:06 ص
موعد اذان الظهر : 12:01 م
موعد اذان العصر : 3:37 م
موعد اذان العشاء : 7:47 م
العاشر من رمضان 1443 – 2022.. موعد صلاة المغرب في أسوان
موعد اذان المغرب : 6:08 م
توقيت باقي الصلوات
وقت الإمساك : 03:57 ص
موعد اذان الفجر : 4:07 ص
موعد اذان الظهر : 11:49 ص
موعد اذان العصر : 3:18 م
موعد اذان العشاء : 7:24 م
العاشر من رمضان 1443 – 2022.. موعد اذان المغرب في الغردقة
موعد اذان المغرب : 6:07 م
توقيت باقي الصلوات
وقت الإمساك : 03:48 ص
موعد اذان الفجر : 3:58 ص
موعد اذان الظهر : 11:46 ص
موعد اذان العصر : 3:17 م
موعد اذان العشاء : 7:25 م
العاشر من رمضان 1443 – 2022.. موعد صلاة المغرب في قنا
موعد اذان المغرب : 6:11 م
توقيت باقي الصلوات
وقت الإمساك : 03:54 ص
موعد اذان الفجر : 4:04 ص
موعد اذان الظهر : 11:50 ص
موعد اذان العصر : 3:21 م
موعد اذان العشاء : 7:27 م