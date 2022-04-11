الإثنين 11 أبريل 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

منوعات

موعد اذان المغرب في العاشر من رمضان 1443 – 2022

اذان المغرب
اذان المغرب

مع بدء يوم العاشر من رمضان 1443 – 2022 يبحث المسلمون عن موعد اذان المغرب في القاهرة و موعد صلاة المغرب في الاسكندرية و موعد اذان المغرب في أسوان وموعد صلاة المغرب في الغردقة و موعد اذان المغرب في قنا.

ويرصد الدستور من خلال هذا التقرير موعد أذان المغرب اليوم في القاهرة وباقي المحافظات، وكذلك مواعيد باقي الصلوات الأخرى.

العاشر من رمضان 1443 – 2022.. موعد اذان المغرب في القاهرة

موعد اذان المغرب : 6:20 م

توقيت باقي الصلوات

وقت الإمساك : 03:53 ص

موعد اذان الفجر : 4:03 ص

موعد اذان الظهر : 11:56 ص

موعد اذان العصر : 3:30 م

موعد اذان العشاء : 7:40 م

العاشر من رمضان 1443 – 2022.. موعد اذان المغرب في الاسكندرية

موعد اذان المغرب : 6:26 م

توقيت باقي الصلوات

وقت الإمساك : 03:56 ص

موعد اذان الفجر : 4:06 ص

موعد اذان الظهر : 12:01 م

موعد اذان العصر : 3:37 م

موعد اذان العشاء : 7:47 م

 

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إفطار 10 رمضان 2022.. طريقة عمل كبسة الفريك

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«منْ دَعَا بِهِ اسْتَغْفَرَ لَهُ كُلُّ شَيْ‏ءٍ».. فضل دعاء اليوم العاشر من رمضان 2022

 

العاشر من رمضان 1443 – 2022.. موعد صلاة المغرب في أسوان

موعد اذان المغرب : 6:08 م

توقيت باقي الصلوات

وقت الإمساك : 03:57 ص

موعد اذان الفجر : 4:07 ص

موعد اذان الظهر : 11:49 ص

موعد اذان العصر : 3:18 م

موعد اذان العشاء : 7:24 م

 

العاشر من رمضان 1443 – 2022.. موعد اذان المغرب في الغردقة

 

موعد اذان المغرب : 6:07 م

توقيت باقي الصلوات

وقت الإمساك : 03:48 ص

موعد اذان الفجر : 3:58 ص

موعد اذان الظهر : 11:46 ص

موعد اذان العصر : 3:17 م

موعد اذان العشاء : 7:25 م

 

العاشر من رمضان 1443 – 2022.. موعد صلاة المغرب في قنا

 

موعد اذان المغرب : 6:11 م

 

توقيت باقي الصلوات

وقت الإمساك : 03:54 ص

موعد اذان الفجر : 4:04 ص

موعد اذان الظهر : 11:50 ص

موعد اذان العصر : 3:21 م

موعد اذان العشاء : 7:27 م

موعد أذان المغرب موعد صلاة المغرب موعد اذان المغرب في القاهرة العاشر من رمضان موعد صلاة المغرب في الاسكندرية

رئيس التحرير

وائل لطفي

البديل الثالث الذى قضى على طيور الظلام

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