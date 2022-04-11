موعد اذان المغرب في العاشر من رمضان 1443 – 2022

مع بدء يوم العاشر من رمضان 1443 – 2022 يبحث المسلمون عن موعد اذان المغرب في القاهرة و موعد صلاة المغرب في الاسكندرية و موعد اذان المغرب في أسوان وموعد صلاة المغرب في الغردقة و موعد اذان المغرب في قنا.

ويرصد الدستور من خلال هذا التقرير موعد أذان المغرب اليوم في القاهرة وباقي المحافظات، وكذلك مواعيد باقي الصلوات الأخرى.

العاشر من رمضان 1443 – 2022.. موعد اذان المغرب في القاهرة

موعد اذان المغرب : 6:20 م

توقيت باقي الصلوات

وقت الإمساك : 03:53 ص

موعد اذان الفجر : 4:03 ص

موعد اذان الظهر : 11:56 ص

موعد اذان العصر : 3:30 م

موعد اذان العشاء : 7:40 م

العاشر من رمضان 1443 – 2022.. موعد اذان المغرب في الاسكندرية

موعد اذان المغرب : 6:26 م

توقيت باقي الصلوات

وقت الإمساك : 03:56 ص

موعد اذان الفجر : 4:06 ص

موعد اذان الظهر : 12:01 م

موعد اذان العصر : 3:37 م

موعد اذان العشاء : 7:47 م

العاشر من رمضان 1443 – 2022.. موعد صلاة المغرب في أسوان

موعد اذان المغرب : 6:08 م

توقيت باقي الصلوات

وقت الإمساك : 03:57 ص

موعد اذان الفجر : 4:07 ص

موعد اذان الظهر : 11:49 ص

موعد اذان العصر : 3:18 م

موعد اذان العشاء : 7:24 م

العاشر من رمضان 1443 – 2022.. موعد اذان المغرب في الغردقة

موعد اذان المغرب : 6:07 م

توقيت باقي الصلوات

وقت الإمساك : 03:48 ص

موعد اذان الفجر : 3:58 ص

موعد اذان الظهر : 11:46 ص

موعد اذان العصر : 3:17 م

موعد اذان العشاء : 7:25 م

العاشر من رمضان 1443 – 2022.. موعد صلاة المغرب في قنا

موعد اذان المغرب : 6:11 م

توقيت باقي الصلوات

وقت الإمساك : 03:54 ص

موعد اذان الفجر : 4:04 ص

موعد اذان الظهر : 11:50 ص

موعد اذان العصر : 3:21 م

موعد اذان العشاء : 7:27 م