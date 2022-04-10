الأحد 10 أبريل 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تحقيقات ومتابعات

«منْ دَعَا بِهِ اسْتَغْفَرَ لَهُ كُلُّ شَيْ‏ءٍ».. فضل دعاء اليوم العاشر من رمضان 2022

أدعية
أدعية

أوصانا رسولنال الكريم صلى الله عليه وسلم بكثرة الدعاء خلال شهر رمضان المبارك ، مؤكدًا أن دعوة الصائم لا ترد، كما وعد الله بتقبل الدعوات وغفران الذنوب، ومحو السيئات.

ونرصد في التقرير التالي ثواب وفضل دعاء اليوم العاشر من شهر رمضان 2022

١- ميز الله عز وجل شهر رمضان عن باقي أشهر السنة، هو شهر أنزل فيه القرآن الكريم تغفر كل الذنوب.

٢- تفتح أبواب السماء للدعاء ويتقبل الله الدعوات فهو قريب مجيب الدعوات.

٣- تغفر الذنوب وتمحى السيئة بالحسنة، وينال كل مسلم ثواب كبير علي الدعاء.

٤- التصدق على الفقراء، والمحتاجين والمساكين، ودعوة كل محتاج بالف صدقة.

٥- مضاعفة الحسنة بعشرة أمثالها، حيث وعد الله عز وجل عباده بمحو السيئات والالحاح في كثرة الدعاء.

٦- "مَنْ دَعَا بِهِ اسْتَغْفَرَ لَهُ كُلُّ شَيْ‏ءٍ".

ومن أحب الأدعية في اليوم العاشر  لشهر رمضان وثوابها

دعاء اليوم العاشر من شهر رمضان عن ابن عَبَّاسٍ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم: "اللَّهُمَّ اجْعَلْنِي‏ مِنَ‏ الْمُتَوَكِّلِينَ‏ عَلَيْكَ‏، الْفَائِزِينَ لَدَيْكَ، الْمُقَرَّبِينَ إِلَيْكَ، بِإِحْسَانِكَ يَا غَايَةَ الطَّالِبِينَ". ثواب الدعاء: "مَنْ دَعَا بِهِ اسْتَغْفَرَ لَهُ كُلُّ شَيْ‏ءٍ".  ثوابه :"مَنْ دَعَا بِهِ اسْتَغْفَرَ لَهُ كُلُّ شَيْ‏ءٍ".

"اَللّهُمَّ وَفِّقْنى فيهِ لِمُوافَقَةِ الأَبْرارِ، وَجَنِّبْنى فيهِ مُرافَقَةَ الأَشْرارِ، وَآوِنى فيهِ بِرَحْمَتِكَ إلى دارِ الْقَرارِ واِهْدِنى فيهِ لِصالِحِ الأَعْمالِ، وَاقْضِ لى الحَوائِجَ والآمالَ".

"قَرِّبْنى إليك برَحْمَةَ الأَيْتامِ، وإطْعامَ الطَّعامِ، وَإفْشاءَ السَّلامِ، وَصُحْبَةَ الْكِرامِ اَللّهُمَّ حَبِّبْ إلى الإحْسانَ، وَكَرِّهْ إلى الْفُسُوَق وَالْعِصْيانَ، وَحَرِّمْ عَلَى سَّخَطَك وَالنّيرانَ بِعَوْنِكَ يا غِياثَ الْمُسْتَغيثينَ".

"اللهم عافني في روحي، وفي جسدي، وفي قلبي، وفي بدني، وفي صحتي، وفي قوتي، وعافني في دنياي وآخرتي".

" يا رب، أدعوك بعزتك وجلالك، ألا تصعّب لي حاجة، ولا تعظم علي أمراً، ولا تحنِ لي قامة، ولا تفضح لي سراً، ولا تكسر لي ظهراً".

ويعتبر ثواب الدعاء عند الله كبير في كل يوم من أيام رمضان شهر الخير والبركات،  شهر الصدقات ومساعدة الفقراء والمساكين، فالكل يوم دعوه تقبل من الصائم وثواب الدعاء عظيم وخصوصا دعاء اليوم العاشر من شهر رمضان، من دعي به استغفر له كل شيء.

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