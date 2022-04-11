إخلاء سبيل شابين تحرشا بفتاة فى المرج

أمرت جهات التحقيق بالمرج بإخلاء سبيل شابين بضمان محل إقامتهما بعد تنازل فتاة إفريقية عن بلاغ باتهامهما بالتحرش.

كشفت التحريات الأولية، حسب أقوال الفتاة، عن أن الفتاة كانت تسير في أحد شوارع منطقة المرج، وفي أثناء سيرها عاكسها شابان في نهار رمضان ولم يكتفيا بذلك، ولكن تطور الأمر إلى ملامسة أجزاء حساسة من جسدها، وعقب نهرهما تشاجرا معها.

وأضافت الفتاة، خلال التحقيقات، أن المتهمين أحدهما شاب في السابعة عشر من عمره، والثاني في التاسعة عشر من عمره، كما أن أحدهما سرق هاتفها المحمول بعد أن صرخت في وجهه، كما ضربها بواسطة الهاتف المحمول الخاص بها على وجهها وسط وجود المواطنين بالشارع.