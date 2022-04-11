الإثنين 11 أبريل 2022
el captain studio dostor
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

إخلاء سبيل شابين تحرشا بفتاة فى المرج

إخلاء سبيل
إخلاء سبيل

أمرت جهات التحقيق بالمرج بإخلاء سبيل شابين بضمان محل إقامتهما بعد تنازل فتاة إفريقية عن بلاغ باتهامهما بالتحرش.

كشفت التحريات الأولية، حسب أقوال الفتاة، عن أن الفتاة كانت تسير في أحد شوارع منطقة المرج، وفي أثناء سيرها عاكسها شابان في نهار رمضان ولم يكتفيا بذلك، ولكن تطور الأمر إلى ملامسة أجزاء حساسة من جسدها، وعقب نهرهما تشاجرا معها.

وأضافت الفتاة، خلال التحقيقات، أن المتهمين أحدهما شاب في السابعة عشر من عمره، والثاني في التاسعة عشر من عمره، كما أن أحدهما سرق هاتفها المحمول بعد أن صرخت في وجهه، كما ضربها بواسطة الهاتف المحمول الخاص بها على وجهها وسط وجود المواطنين بالشارع.

اخلاء سبيل التحرش منطقة المرج

رئيس التحرير

وائل لطفي

البديل الثالث الذى قضى على طيور الظلام

الأكثر قراءة

السيسى: ذكرى انتصارات العاشر من رمضان تذكرنا بأسمى معانى الفداء والتضحية

كيف استغلت «لوبان» المسلمين للعبور من جولة انتخابات رئاسة فرنسا الأولى؟

حبس 5 أشخاص بتهمة التعدى بالضرب على طفل بالسلام

«الداخلية» تكشف ملابسات فيديو سرقة حقيبة يد من سيدة فى القاهرة

بدء تدريب المعلمين بالصفوف الأولى على منصة التدريب والتطوير المهني الإلكترونية

ضبط هارب من 172 سجن بالإسكندرية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد المعتصم

أول «بطة» بلدى منتخبة تهدد بحرق مصر

أحمد الصغير

(الاختيار3 ) ..ومن يكتب التاريخ!

حسين دعسة

البنك الدولي.. تحديات تؤدي إلى انهيار اقتصادي كوني

محمود خليل

رمضان الساكن فى الراديو والتليفزيون

جمال-أسعد

المتهم الحقيقى فى قتل القمص

محمد العسيري

زراعة الأمل فى صحراء أكتوبر

ماجد حبته

الذين خانوا عمران خان!

لواء.حمدى البطران

التوتر الطائفى بسبب رعونة بعض الأشخاص

صور

صلاة التراويح بمسجد الحسين في احتفال «الأوقاف» بذكرى العاشر من رمضان

مباراة فوز الأهلي على الاتحاد في الدوري

الشوط الأول من مباراة الزمالك وبيراميدز فى الدورى المصرى

محطة تل أبيب

المزيد

فلسطينيون يحطمون أجزاء من «قبر يوسف».. ما التداعيات؟

سوريا تحتج لدى الأمم المتحدة: استمرار اعتداءات إسرائيل يستدعي تدخلا

تبادل إطلاق نار بين قوة إسرائيلية وشقيقى مُنفذ هجوم تل أبيب