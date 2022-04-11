بعد انتهاء أزمة «قرداحي».. صحيفة لبنانية: السفير القطري يعود لبيروت اليوم

أفادت مصادر دبلوماسية عربية في بيروت بأنّ السفير القطري في لبنان سيعود اليوم الاثنين تمهيداً لاستئناف مهمته الدبلوماسية.

وقالت المصادر، في تصريح لصحيفة " الجمهورية" اللبنانية، نشرته على موقعها الإلكتروني اليوم ، إنّ علاقة لبنان مع قطر لم تصل إلى ما بلغته مع عواصم خليجية اخرى.

وأشارت الصحيفة إلى أن دولة الإمارات العربية المتحدة لم تقرّر بعد تسمية سفير جديد لها في بيروت منذ أن غادرها سفيرها السابق، قبل الأزمة الدبلوماسية مع الرياض بأشهر عدة.

وكانت المملكة العربية السعودية والكويت، قد أعلنتا عودة سفيريهما إلى لبنان، بعد استدعائهما في أكتوبر الماضي على خلفية تصريحات لوزير الإعلام اللبناني السابق جورج قرداحي حول حرب اليمن اعتبرتها السعودية مسيئة.

يأتي هذا فيما أكد البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي أن الدولة شهدت خطوات إيجابية خلال الأيام الماضية، داعيا إلى الاستفادة منها وتوظيفها في الإطار الوطني.

ونوه بأن عودة سفيري المملكة العربية السعودية ودولة الكويت إلى لبنان تعكس مدى الصداقة والتعاون بين هذه الدول ولبنان، مشيرا إلى السير الجدي في إعداد الانتخابات النيابية في 15 مايو المقبل، معتبرا أنها وسيلة لإحداث الفرق بين الحاضر والمستقبل، بتكوين مجلس نيابي يحقق حلم التغيير وإرادة الشعب، كما أن الانتخابات النيابية مسؤولية وطنية في ظروف تحتاج إلى تجديد الحياة السياسية والجماعة السياسية وتغيير الأداء والخيارات.