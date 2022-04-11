صحة دمياط تطلق حملة للتوعية ضد كورونا فى المدارس

قامت إدارة الإعلام والتربية السكانية بمديرية الصحة بقيادة الدكتور مروة صالح بعمل مجموعة من الندوات الصحية بكل من مدرسة النيل الإعدادية الحديثة للبنات ومدرسة الإعدادية القديمة للبنين ومدرسة المنتزه الإعدادية للبنات، حيث تم شرح الأسباب وراء اهتمام وزارة الصحة بتلقيح جميع أفراد المجتمع للحفاظ على سلامتهم ووقايتهم من مرض كورونا المستجد، بالإضافة إلى الإجابة عن جميع التساؤلات التى تخص اللقاح وإيضاح أهمية الإجراءات الاحترازية فى تجنب العدوى.

يأتى ذلك فى إطار دور مديرية الصحة التوعوى لرفع الثقافة الصحية بالمجتمع ووقاية وحماية أفراد المجتمع من الأمراض.

قال الدكتور السيد عبد الجواد وكيل وزارة الصحة بدمياط ، إنه استطاع أطباء مستشفى دمياط العام بقيادة الدكتور محمد اللبان من انقاذ طفلة رضيعة مولوده في الاسبوع 27 وزنها 850 جراما، حيث تم اليوم خروج الطفلة (جودى) من وحدة الحضانة بالمستشفى بعد رحلة علاج استمرت ٨٤ يوما نتيجة ولادتها المبكرة ووزنها وذلك بعد أن تلقت كافة الرعاية الطبية والتمريضية المناسبة لوضعها الصحى، ابتداء من وضعها على جهاز التنفس الصناعى ثم جهاز السباب حتى تحسن التنفس على هواء المحضن ومساعدتها على اكتساب الوزن بالتغذية الوريدية ثم الرضاعة.

وتم تعليم الأم كافة الاحتياطات اللازمة للتعامل معها فى المنزل.

وتمت الرعاية الطبية والتمريضية تحت إشراف الدكتور أشرف الباسل (رئيس اقسام الأطفال)، ورئيسة التمريض نهى حمدى وعذراء رأفت.

‏واجتمع الدكتور السيد عبد الجواد وكيل وزارة الصحة بدمياط وفي حضور الدكتور محمد بدران وكيل مديرية الصحة بمديرى الإدارات الصحية ومديرى الإدارات الفنية المسئولة عن لقاح كرونا وذلك لمناقشة الخطة المطروحة لتحصين مدن داخل محافظة دمياط بلقاح كورونا واعتمادها كمدن آمنة وإكمال تلقيح جميع مواطنيها بلقاح الكورونا، حيث تحتل محافظة دمياط ترتيب متقدم ضمن المحافظات الأعلى تحقيقا لنسب المستهدف من التطعيم بلقاح الكورونا على مستوى الجمهورية.

يأتى ذلك ضمن الخطة العامة لوزارة الصحة التى تستهدف حماية جميع المواطنين من فيروس كورونا وتحصينهم باللقاح.