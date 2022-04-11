بورصة الدواجن الرئيسية اليوم الاثنين 11 أبريل 2022 من الكلمات الأكثر بحثا عبر جوجل منذ شهر مارس الماضي، وذلك مع موجة ارتفاع الأسعار.

ويستعرض الدستور من خلال هذا التقرير أسعار الطيور في الأسواق للمستهلكين وأسعار أعلاف الدواجن وأسعار البيض والكتاكيت.

بورصة الدواجن الرئيسية اليوم الاثنين 11 أبريل 2022

غالبا ما تدير ربات البيوت محركات البحث عن أسعار الطيور في الأسواق قبل شراء الخزين الشهري الذي تعتمد عليه في الطهي لمدة أسبوع أو 10 أيام خاصة المرأة العاملة وبمتابعة الأسعار اليومية تتراوح أسعار الدجاج البلدي من 45 - 50 جنيه للكيلو بينما تتراوح أسعار الدجاج الأبيض 40 - 42 جنيه للكيلو.

فيما تتراوح أسعار الدجاج الساسو من 40 - 43 جنيه للكيلو فيما وصل سعر الدجاج الأمهات إلى 33 جنيها للكيلو فيما تتراوح أسعار الأرانب من 40 - 47 جنيه للكيلو حيث شهدت الأسعار استقرار نوعي منذ بداية الأسبوع الحالي.

أسعار أعلاف الدواجن في الأسواق 2022

شهدت أسعار أعلاف الدواجن استقرار نسبي في الأسواق للكبار التجار والمربين، وذلك عقب أن انخفضت سعر طن الذرة الصفراء نحو 400 جنيه فيما انخفض سعر الفول الصويا نحو 500 جنيه للكيلو.

وتتراوح أسعار الأعلاف من 10900 جنيه إلى 11 ألف مما ساعد في انخفاض أسعار الدواجن ومشتقاتها في الأسواق المزارع والتي تعد أحد أبرز أسباب تحريك الأسعار في الأسواق للمستهلكين وأوضح رئيس شعبة الدواجن أن مجلس النواب يناقش حاليا مقترحا بتصنيع مستلزمات الإنتاج التي تدخل في الأعلاف محليا.

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أسعار الكتاكيت والبيض للمستهلكين

تتسع دائرة البحث من بورصة الدواجن الرئيسية اليوم الاثنين 11 أبريل 2022 إلى أسعار البيض والكتاكيت للمستهلكين وصغار المربين حيث وصلت كارتونة البيض الأبيض إلى 55 جنيه فيما وصلت كارتونة البيض الأحمر إلى 58 جنيه والبيض البلدي 70 جنيه.

ووصل سعر الكتكوت الابيض 6:50 جنيه و الكتكوت الساسو 3:75 جنيه والكتكوت البلدي 3:25 جنيه ليتمكن المربين من الشراء وفتح خط إنتاج لسد احتياجات المواطنين في الطيور ومشتقاتها في الأسواق للمستهلكين والمحلات التجارية.