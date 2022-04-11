الإثنين 11 أبريل 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تحقيقات ومتابعات

أجواء ربيعية مائلة للحرارة.. الأرصاد تعلن توقعات طقس ٧٢ ساعة مقبلة

الطقس في مصر
الطقس في مصر

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، في بيان عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”،  تفاصيل حالة الطقس المتوقعة خلال الـ72 ساعة المقبلة.

وقالت الهيئة في بيانها: “تسيطر أجواء ربيعية مائلة للحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحري، معتدلة على السواحل الشمالية، حارة على شمال الصعيد وجنوب سيناء، وإن ظل جنوب الصعيد شديد الحرارة”.

وأضافت أنه من المتوقع أن تسجل القاهرة درجة حرارة ٢٨ درجة مئوية على السواحل الشمالية، ٢١ درجة مئوية شمال الصعيد، ٣٢ درجة مئوية جنوب الصعيد، ٤٢ درجة مئوية.

كما تنشط الرياح على مناطق متفرقة من القاهرة الكبرى، والوجه البحري، والسواحل الشمالية، وجنوب سيناء، وشمال الصعيد، على فترات متقطعة.

أما بالنسبة لدرجات الحرارة لمدة 72 ساعة فهي كالتالي:

  • درجات الحرارة المتوقعة ليوم الإثنين 11 أبريل 2022:

القاهرة الكبرى: العظمى 28 والصغرى 16.
الوجه البحري: العظمى 26 والصغرى 17.
السواحل الشمالية الغربية: العظمى 26 والصغرى 17.
السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء: العظمى 28 والصغرى 16.
جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر: العظمى 28  والصغرى 15.
شمال الصعيد: العظمى 23 والصغرى 18.
جنوب الصعيد: العظمى 22 والصغرى 18.

  • درجات الحرارة المتوقعة ليوم الثلاثاء 12 أبريل 2022:

القاهرة الكبرى: العظمى 30 والصغرى 17.
الوجه البحري: العظمى 26 والصغرى  17.
السواحل الشمالية الغربية: العظمى 25 والصغرى 18.
السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء: العظمى 28 والصغرى 17.
جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر: العظمى 27 والصغرى 16.
شمال الصعيد: العظمى 29  والصغرى 18.
جنوب الصعيد: العظمى 29 والصغرى 18

  • درجات الحرارة المتوقعة ليوم الأربعاء 13 أبريل 2022:

القاهرة الكبرى: العظمى 25 والصغرى 15.
الوجه البحري: العظمى 24 والصغرى 15.
السواحل الشمالية الغربية: العظمى 25 والصغرى 16.
السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء: العظمى 26 والصغرى 17.
جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر: العظمى 26 والصغرى 17.
شمال الصعيد: العظمى 25 والصغرى 18.
جنوب الصعيد: العظمى 25 والصغرى 18.

ارصاد الطقس حالة الطقس درجات الحرارة الهيئة العامة للأرصاد الجوية

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أجواء ربيعية مائلة للحرارة.. الأرصاد تعلن توقعات طقس ٧٢ ساعة مقبلة

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