البنك الدولى: اقتصاد أوكرانيا سينكمش بنسبة 45.1٪.. ودول الشرق الأوسط الأكثر تأثراً بانقطاع الصادرات

قال البنك الدولي إن الاقتصاد الأوكراني سينكمش بنسبة 45.1٪ هذا العام نتيجة للحرب مع روسيا وإيقاف الصادرات للخارج وتأثر دول العالم بذلك خاصة الشرق الأوسط.



ونقلت قناة "سكاي نيوز" الإخبارية في نشرتها الإنجليزية عن البنك الدولي إشارته في تقرير تقييم الأثر الذي صدر اليوم/ الأحد/ أنه تم إغلاق الشركات في أوكرانيا وتقليص الصادرات وتدمير جزء كبير من القدرة الإنتاجية للبلاد.



وأوضحت القناة أنه وعلى وجه الخصوص، فقد قاد إغلاق عمليات الشحن البحري من أوكرانيا إلى البحر الأسود إلى قطع 90 ٪ من صادرات الحبوب في البلاد ونصف إجمالي صادراتها للخارج، والذي من المتوقع أن يكون له تأثير غير مباشر في جميع أنحاء العالم خاصة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وعلى صعيد آخر، فتحت أوكرانيا 5,600 تحقيق في جرائم حرب مزعومة على أراضيها منذ بداية الغزو الروسي لها في 24 فبراير، حسبما أعلنت المدعية العامة الأوكرانية ايرينا فينيديكتوفا عبر القناة البريطانية سكاي نيوز.

ووصفت الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بأنه "مجرم الحرب الأبرز في القرن الحادي والعشرين"، مؤكّدة أنها حددت 5,600 جريمة حرب مزعومة، إضافة إلى 500 مجرم حرب روسي.

ولفتت أيضًا، إلى الهجوم الذي استهدف محطة كراماتورسك في شرق أوكرانيا، حيث قُتل 52 مدنيًا بينهم خمسة أطفال في ضربة نُسبت إلى صاروخ روسي.

وقالت فينيديكتوفا: "بالتأكيد، إنها جريمة حرب"، مؤكّدة أن لديها "دلائل" على أن روسيا تقف خلف الهجوم.

وأضافت: "هؤلاء الأشخاص كانوا يريدون فقط إنقاذ حياتهم، كانوا يريدون أن يتمّ إجلاؤهم".

وشكرت رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون الذي توجه السبت إلى كييف في زيارة غير متوقعة التقى خلالها الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي ووعد بتزويد أوكرانيا بأسلحة جديدة.

وقال جونسون إثر لقائه زيلينسكي: "ما فعله بوتين في بوتشا وإيربين هو جرائم حرب، وقد شوهت في شكل دائم سمعته وسمعة حكومته".

واعتبرت فينيديكتوفا أن زيارة جونسون "هي فعلًا دعم كبير لنا".