«وجود دواعش فى مصر هيحقق انتصار كبير».. أبرز أحداث الحلقة 9 من العائدون

انتهت الحلقة 9 من مسلسل العائدون الذي يبرز أهم الأحداث التي تسبب بها الجناعة الإرهابيه بمصر وبعض الدول العربية، ويقدم المسلسل مجموعة من الممثلين المصريين ومن الدول العربية الاخري، وينتظر الكثير حلقات المسلسل لرؤية أفعال الدواعش وما قامت به المخابرات المصرية من دور.

أهم الأحداث بالحلقة ٩ من مسلسل العائدون:

استكملت الحلقة التاسعة أحداث الشاب علاء الذي يحاول عناصر داعش تجنيده لعمل أفلام تسييء لسمعة مصر، وجاء المشهد بطرح فكرة على علاء أنه يكون ضمن أحداث الفيلم مشاهد سياسية ويبني ديكور القسم في العمل، ومن جانبه رفض علاء ذلك بسبب أن الفيلم يناقش حياة انسانية وليس لها علاقة بوجود أحداث سياسية.

وكان مشهد الإرهابي صفوان الصاني بالحلقة حينما قام بتكليف أحد لمراقبة عمر ومعرفة كل شيء عنه.



كما شهدت الحلقة تاجيل محمود عبدالمغني عملية تجنيد علاء لوحود خطر حول الضابط عمر، ولكن يرفض عمر ويصر على تنفيذ العملية.

ومن أبرز المشاهد بالحلقة مشهد يجمع أحد الشخصيات التي تعمل لدي المخابرات الاوربية مع احد قائدي تنظيم داعش وهو يوضح له قرار نقلهم لمنطقة جديدة، والتمركز بها لجمع مجاهدين جدد، وقال الممثل سياف أحمد الأحمد والذي يقدم دور أحد الأشخاص العاملين ضمن المخابرات الأوروبية أنه يجب الانتقال لمصر، وإتخاذها كنقطة ارتكاز جديدة يتجمع بها المجاهدين من كل أنحاء العالم، و علق "عارف وجودك في مصر أيش راح يحقق، بيحقق انتصار كبير وسيطرة على كل البلاد العربية".

مسلسل «العائدون» مقتبس من أحداث حقيقية وقعت في الفترة من 2018 وحتى 2020.

وتحاول المخابرات المصرية في أحداث المسلسل التصدي لعناصر تنظيم «داعش» الإرهابي، حيث ينفذ العاملون بالمخابرات من ضباط وخبراء اتصال وعملاء سريين عمليات تهدف إلى حماية الوطن والقضاء على الإرهاب.

يشارك في المسلسل عدد كبير من النجوم منهم: أمير كرارة، أمينة خليل، محمود عبدالمغني، محمد فراج، جيهان خليل، إسلام جمال، محمد عز، هاجر الشرنوبي، ميدو عادل، صبرى عبدالمنعم.

يعرض المسلسل حصريًا على قناتي DMC وDMC دراما ومنصة Watch it الرقمية.