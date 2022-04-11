آخر موعد لشراء شهادة 18| كيفية الحصول على قرض بضمان الشهادة

آخر موعد لشراء شهادة 18.. يبحث الكثير من عملاء بنك مصر والبنك الأهلي المصري عن موعد انتهاء شراء شهادات الادخار ذات العائد 18%، بالإضافة إلى قرار البنكين بتوفير بعض القروض بضمان الشهادة الادخارية، حسب البرامج التمويلية المقدمة من كل بنك.

آخر موعد لشراء شهادات 18% بنك مصر

لم يصدر حتى الآن أي قرار من جهة بنك مصر، بشأن انتهاء صلاحية الشهادة التي استقطبت أعداداً كبيرة من المدخرين في البنك منذ انطلاق بدء عمليات شراء الشهادة الادخارية.

آخر موعد لشراء شهادة 18 البنك الأهلي

وفي نفس السياق، لم يصدر حتى الآن أي قرار من قبل البنك الأهلي المصري، بشأن إنتهاء صلاحية عمليات الشراء الخاصة بالشهادة التي استقطبت أعداداً كبيرة من المدخرين في البنك منذ بدء الإعلان عن الشهادة.



قرض بضمان شهادة 18% في البنك الأهلي ومصر



قرض بنك مصر 2022

• نسبة التمويل:

تصل إلى 90% من إجمالي قيمة الشهادة.

في حالة كانت قيمة الشهادة 100 ألف جنيه يحصل العميل على 90 ألف جنيه كاش.

• نسبة الفائدة:

يجب أن يضيف البنك فائدة 2% سنويًا فوق فائدة الشهادة ليصبح إجمالي الفائدة المستحقة على القرض 20%.

• أنواع القروض:

جميع القروض القائمة في البنك مثل: ( قرض السيارات والقرض الشخصي، وقرض السلع المعمرة، وقرض الحج والعمرة، وقرض الأندية، وقرض التمويل العقاري ).

البنك الأهلي المصري:

• نسبة التمويل:

يجب أن تتراوح من 80% إلى 90% من إجمالي قيمة القرض حسب نوع التمويل.

• نسبة الفائدة:

فائدة 2% سنويًا فوق سعر عائد الشهادة لتصبح إجمالي الفائدة 20%.

• أنواع القروض:

يوجد بعض أنواع القروض، مثل: ( القرض الشخصي، وقرض السيارات، وقرض التمويل العقاري ).

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آخر توقيت لشراء شهادة 18 بالمئة من البنك الأهلي وبنك مصر يستمر البحث بشكل مكثف عنها، حيث يحرص المواطنون على فتح شهادات ادخارية، ويتجه البعض الآخر لفتح أكثر من شهادة بفائدة 18%.