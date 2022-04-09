آخر موعد لشراء شهادات بنكي مصر والبنك الأهلى بفائدة 18 بالمئة من الكلمات التي تتصدر كافة المحركات البحثية منذ الإعلان عن طرحهما في 21 مارس الماضي.

ويستعرض الدستور من خلال هذا التقرير كيفية الشراء وقيمة الشهادات ذات العائد الشهري العالي ومميزات الشهادة.

آخر موعد لشراء شهادات بنكي مصر والبنك الأهلى بفائدة 18 بالمئة

وطرح البنك الأهلي المصري شهادة الادخار ذات عائد شهرى ثابت يصل إلى 18 % تحت مسمى الشهادة البلاتينية فيما طرح بنك مصر شهادة طلعت حرب بنفس العائد شهريا وذلك بعد رفع البنك المركزي أسعار الفائدة 1 % في اجتماع استثنائي يوم الاثنين 21 مارس الماضي يأتي ذلك تزامنا مع انخفاض سعر الجنيه أمام الدولار كما حدث في نوفمبر 2016 وطرحت البنوك المصرية الكبرى شهادات ادخار بفائدة 20 %.

تعد من الشهادات المؤقتة التي ينتهي وقت طرحها عقب مرور وقت قصير حيث بالفعل وصلت إجمالي الحصيلة حتى الآن إلى 423 مليار جنيه منذ طرحها في كافة فروع البنكين.

مميزات شهادة الإدخار بفائدة الـ18 %

تتميز شهادة طلعت حرب والشهادة البلاتينية التي طرحها بنكي الأهلي ومصر في شهر مارس الماضي بعدة مميزات منها ما يلي :-

توافرها في كافة فروع البنكين مصر والأهلي في كافة محافظات الجمهورية والتي تصل إلى 750 فرعا.

يمكن شراؤها للكبار والقصر على حد سواء.

استخراج بطاقة إئتمان بضمان الشهادة.

الحصول على قروض بضمان الشهادة.

صرف العائد عقب مرور عام من اليوم التالي لتاريخ الشراء.

يمكن شراؤها من 1000 جنيه ومضاعفاتها.

تسترد قيمة الشهادة عقب مرور 6 شهور من اليوم التالي لتاريخ الشراء.

وتشهد كافة فروع بنكي مصر والأهلي زحام كبير لرغبة الملايين من المواطنين في شراء الشهادة الإدخارية ذات العائد الشهري الثابت.

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وسائل شراء شهادة الـ 18 %

آخر موعد لشراء شهادات بنكي مصر والبنك الأهلى بفائدة 18 بالمئة ووسائل الحصول عليها من التساؤلات التي تشغل بال الكثير من المواطنين حاليا وذلك لرغبتهم في استثمار أموال مدخراتهم من خلال شهادة ذات عائد شهري ثابت وفقا للمميزات السابقة التي تم منحها للعملاء حيث يمكن شراؤها من فروع البنوك أو خدمة العملاء أو الإنترنت البنكي.