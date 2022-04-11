«أحلام سعيدة» الحلقة 9| الكوابيس تطارد يسرا.. وإدوارد يرفض الزواج من غادة عادل

شهدت الحلقة 9 من مسلسل "أحلام سعيدة" الذي تخوض بطولته النجمة يسرا العديد من التطورات في الأحداث خاصة حول الحادث الذي تعرض له وفقدت بصرها بسببه.

وتفاعل عدد كبير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع أحداث مسلسل “أحلام سعيدة” خاصة وأن النجمة يسرا غيرت فيه من جلدها بشكل كبير، واتجهت فيه إلى الكوميديا هذا العام بعيدا عن الأعمال الدرامية التي تميل إلى الدراما الاجتماعية التي قدمتها خلال السنوات الماضية.

ويرصد الدستور في السطور التالية أبرز أحداث الحلقة 9 من مسلسل “أحلام سعيدة”:

مازالت النجمة غادة عادل التي تظهر بشخصية “شيري” تبحث عن زوج بعد رفض الفنان تامر هجرس الزواج منها.

فاجئ الفنان إدوارد الفنانة غادة عادل بإنه يريد الزواج والذي يظهر بدور دكتور جامعي.

رفض الفنان إدوارد الزواج من الفنانة غادة عادل على غرار تامر هجرس وذلك بسبب إنها إمرأة نكدية.

استعدت النيابة يسرا والتي تظهر بشخصية “ديدي هانم” وذلك للشهادة فى قضية اتهامها لشقيقها “صالح” فى جريمة قتل حدثت منذ سنوات، واعترفت عليه بإنه حرض احد الأشخاص على قتل جاره للاستيلاء على أرضه.

بعد ان عادت “ديدي هانم” من النيابة وأثناء نومها وراودتها كوابيس حول قيام جارها بمحاولة قتلها مما دفعها للتراجع عن قضيتها ضد شقيقها وقامت النيابة بالافراج عنه.

بعد أن طلبت مي كساب والتي تظهر بشخضية تدعى “ليلى” الطلاق من زوجها بعد علمها بزواجه الثاني وإنجابه طفل تراجعت عن هذة الخطوة بعد شرح زوجها لها أسباب زواجه الثاني وقررت أن تعطي له فرصة جديدة.

قصة وأحداث مسلسل أحلام سعيدة

تدور قصة مسلسل "أحلام سعيدة" في إطار اجتماعي لايت، حول (فريدة) وتجسد دورها النجمة يسرا، و(شيرين) التي تتقمص شخصيتها النجمة غادة عادل، و(ليلى) التي تلعب دورها الفنانة مي كساب، وهم 3 سيدات يعانين من الأرق وصعوبة النوم، ويجمعهن القدر سويًا ليخضن معًا تجارب مهمة في حياتهن فتساعدهن تلك التجارب.

أبطال وصناع مسلسل أحلام سعيدة

مسلسل “أحلام سعيدة” من تأليف هالة خليل، ومن إخراج عمرو عرفة، وإنتاج جمال العدل، ويشارك في بطولته كل من: يسرا، وغادة عادل، ومى كساب، ونور محمود، ونبيل نور الدين، وجيهان الشماشرجى، وميسرة، وتامر هجرس، وشيماء سيف، وعماد رشاد، وعدد آخر من الفنانين.