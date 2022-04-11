الإثنين 11 أبريل 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

ملف سري الحلقة 9.. المستشار يحيى يكتشف خيانة خطيبته رحمة حسن

مسلسل ملف سري
مسلسل ملف سري

في المشهد الثاني من الحلقة 9 بمسلسل ملف سري، يظهر شاكر شقيق المستشار يحيى، والذي يلعب دوره الفنان نضال الشافعي، وهو يجلس بجوار أمه مادلين مطر، ويعطيها ظرف مليء بصور تخص نور، خطيبة شقيقه، (رحمة حسن)، والتي قتلت في الحلقة الثانية من المسلسل، ولازال يبحث المستشار يحيى (هاني سلامة) عن قاتليها للثأر منهم وتسليمهم للعدالة.

تتفاجأ مادلين طبر، فور فتح الظرف بأن هذه الصور تجمع نور بشريف المالكي، والذي يلعب دوره الفنان محمد حجازي، لتكتشف خيانتها ليحيى، وطلابها نضال الشافعي بإخبار هاني سلامة بالأمر، لأنه لا يستطيع ذلك.

وفور وصول المستشار يحيى تعطيه والدته الصور، وتكشف له حقيقة رحمة حسن، وتطالبه بالعودة لعمله على الفور، وألا يفكر فيها مرة آخرى، لأن خيانتها أصبحت مؤكده الآن، لكنه يصر على تفكيره، ويخبرها أنه يشعر بأن هذه الصور مكيدة من شخص يريد أن يضلله عن الوصول للقاتل، فتبكي مادلين مطر على حال ابنها يحيى، الذي أصبح عليه، وتطلب منه أن ينسى نور، وأن ينظر لمستقبله.

مسلسل «ملف سري»

«ملف سري» بطولة هانى سلامة، ماجد المصرى، عائشة بن أحمد، دنيا عبد العزيز، نضال الشافعى، محمد محمود عبد العزيز، محسن محيى الدين، نبيل عيسى نور محمود، إيهاب فهمى، مادلين طبر، كارولين عزمى، علاء مرسى، صبا الرافعى، عمر زكريا، إيمان يوسف، وعدد آخر من الفنانين الشباب، تأليف محمود حجاج، وإخراج حسن البلاسي وإنتاج شركة فنون مصر للمنتجين ريمون مقار ومحمد محمود عبد العزيز.

وتدور الأحداث حول المستشار يحيى عز الدين القاضي، والذى يجسد دوره هانى سلامة، ويعتبر مثالا للنزاهة والشرف ويتصدى لعمليات السرقة والفساد من بعض رجال الأعمال داخل السوق المصرى، ويتعرض للتهديدات بأهله ويتم قتل خطيبته في ظروف غامضة، ويستكمل مشواره مع الكشف عن الفساد ومحاربته.

يعرض مسلسل ملف سري يوميا على العديد من القنوات منها قناة «الحياة» في تمام الساعة 9 مساءً، ويعاد مرتين الأولى في تمام الـ 6:45 صباحًا، والثانية في الـ 12 ظهرًا.

كما يتم عرض حلقات مسلسل ملف سري عبر قناة cbc العامة، في تمام الساعة 10:15 مساء، على أن يعاد في تمام الساعة 5:45 صباحا و3:45 مساء اليوم التالي، ويعرض على cbc drama في تمام الساعة 6:20 مساء، ويعاد مرتين الأولى فى تمام الساعة 2:00 صباحا، والثانية 9:30 صباحا.

فيما يعرض عبر قناة dmc الفضائية، في تمام الساعة 11:50 مساءًا، ويعاد في تمام الساعة 10:30 صباحًا.

أما عبر قناة DMC Drama يعرض المسلسل يوميًا فى تمام الساعة 8:15 مساء، ويعاد مرتين الأولى فى تمام الساعة 6:30 صباحا، والثانية 3:00 عصرًا.

بينما يعرض على قناة المحور فى تمام الثامنة مساء، على القناة الأولى يعرض يوميًا فى تمام الـ12:30 صباحًا.

كما يتم عرض المسلسل على منصة «WATCH IT» الرقمية التي ترفع شعار «رمضانك عندنا».

الحلقة ٩ من مسلسل ملف سري مسلسل ملف سرى محمد محمود عبد العزيز نضال الشافعي قناة dmc قناة المحور السوق المصري

رئيس التحرير

وائل لطفي

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