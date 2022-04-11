العائدون الحلقة 9| المخابرات العامة ترصد خطة «داعش» لتوجيه دفة عملياتها نحو مصر

واصل مسلسل “العائدون” رصد جهود رجال المخابرات العامة لمواجهة المخطط الدولي لاستهداف مصر والذي تتولى تنفيذه عناصر تنظيم “داعش” الإرهابي.

وخلال أحداث الحلقة التاسعة، ظهر الفنان السوري أحمد الأحمد، الذي يجسد شخصية أمير التنظيم“السياف”، وهو يناقش مع أحد قيادات التنظيم الانتقال بالعمليات إلى الداخل المصري واتخاذها نقطة ارتكاز جديدة لتجمع المجاهدين من كل أنحاء العالم، قائلًا:"عارف وجودك في مصر راح يحقق انتصار كبير وسيطرة على كل البلاد العربية".

مسلسل «العائدون» مقتبس من أحداث حقيقية وقعت في الفترة من 2018 وحتى 2020، ويشارك في المسلسل عدد كبير من النجوم منهم: “أمير كرارة، أمينة خليل، محمود عبدالمغني، محمد فراج، جيهان خليل، إسلام جمال، محمد عز، هاجر الشرنوبي، ميدو عادل، صبرى عبدالمنعم”.

يعرض المسلسل حصريًا على قناتي DMC وDMC دراما ومنصة Watch it الرقمية.