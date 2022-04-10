الأحد 10 أبريل 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

«الاختيار 3» الحلقة 9|رغم وفاة زوجته.. ضابط المخابرات الحربية يرصد معلومات جديدة حول العملية «نور»

«الاختيار 3» الحلقة
«الاختيار 3» الحلقة التاسعة

يواصل مسلسل «الاختيار 3» توثيق أحداث الأزمة والصراع التي مرت بها البلاد خلال فترة حكم جماعة الإخوان الإرهابية والتي تسببت في إثارة الغضب الشعبي وصولًا إلى ثورة 30 يونيو 2013.
 

وخلال أحداث الحلقة التاسعة، توجه العقيد مصطفى إلى مكتبه في شمال سيناء لاستكمال العملية "نور"، وقال له مساعديه إن إسراء “فتاة الشرقية” لا تنزل من منزلها إلا للضرورة، كما رصدوا قيام أحد الأشخاص بتصوير المنزل وتبين أنه يدعى “عبدالرحمن جابر” أحد أفراد خلية الإرهابي “أبومنير”، كما أن مصعب صاحب محل الموبايلات له علاقة بالإرهابيين واختفي منذ عدة أيام.

في مشهد آخر، قام الضابطان “يونس” و"مروان" بتقديم الدعم النفسي لصديقهما العقيد مصطفى الذي توفيت زوجته خلال أحداث الحلقة الماضية.

مسلسل «الاختيار 3» يوثّق بالأدلة فترة مهمة في تاريخ مصر الحديث، منذ تولي جماعة الإخوان الإرهابية الحكم، وسعي قياداتها للسيطرة على مفاصل الدولة، حتى رحيلهم بثورة شعبية في 30 يونيو 2013.

وتناولت الحلقة السابقة من الاختيار 3، أخطر تسريب سياسي، ويتضمن تهديد محمد مرسي والإخوان بحرق مصر إذ لم تعلن النتيجة فوزه في الانتخابات الرئاسية 2012، كما تضمنت فشل الدعوة لحوار مع القوى السياسية بعد فقدان الثقة في الجماعة ورئيسها بعد الإعلان الدستوري الاستبدادي.

مسلسل «الاختيار 3» بطولة أحمد عز، وكريم عبدالعزيز، وأحمد السقا، وياسر جلال، وخالد الصاوي، وعبدالعزيز مخيون، ومحمود البزاوي، وأمير المصري، من تأليف هاني سرحان، وإخراج بيتر ميمي.

يعرض مسلسل الاختيار 3 يومياَ في المواعيد التالية: على قناة ON الساعة 9.30 مساء والإعادة الساعة 4.20 صباحاً والساعة 3.25 مساء، ويعرض على قناة ON دراما الساعة 11.20 مساء ويعاد الساعة 6 صباحا والساعة 10.30 صباحا والساعة 4.40 مساء.

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«الاختيار 3» الحلقة التاسعة ..  معلومات جديدة عن زوجة مفتي الإرهابي أبومنير 

يشهد الاختيار 3 الحلقة التاسعة أحداثا مثيرة، حيث توجه العقيد مصطفى إلى مكتيه في شمال سيناء لاستكمال واجبه الوطني في العملية "نور"، وقال له مساعديه أن إسراء فتاة الشرقية لا تنزل من منزلها إلا في الضرورة، كما رصدوا شخص يقوم بتصوير المنزل، ويدعى عبدالرحمن جابر من رجال الإرهابلي أبومنير، كما أن مصعب صاحب محل الموبايلات له علاقة بالإرهابيين واختفي منذ عدة أيام.

وقام يونس ومروان وبتقديم الدعم النفسي لمصطفى عقب وفاة زوجته، طالبين منه الوقوف على قدميه

مسلسل «الاختيار 3» يوثّق بالأدلة فترة مهمة في تاريخ مصر الحديث، منذ تولي جماعة الإخوان الإرهابية الحكم، وسعي قياداتها للسيطرة على مفاصل الدولة، حتى رحيلهم بثورة شعبية في 30 يونيو 2013.

مسلسل «الاختيار 3» بطولة أحمد عز، وكريم عبدالعزيز، وأحمد السقا، وياسر جلال، وخالد الصاوي، وعبدالعزيز مخيون، ومحمود البزاوي، وأمير المصري، من تأليف هاني سرحان، وإخراج بيتر ميمي.

يعرض مسلسل الاختيار 3 يومياَ في المواعيد التالية: على قناة ON الساعة 9.30 مساء والإعادة الساعة 4.20 صباحاً والساعة 3.25 مساء، ويعرض على قناة ON دراما الساعة 11.20 مساء ويعاد الساعة 6 صباحا والساعة 10.30 صباحا والساعة 4.40 مساء.

الاختيار 3 الحلقة التاسعة عرض مسلسل الاختيار 3 يونيو 2013 مسلسل الاختيار 3

رئيس التحرير

وائل لطفي

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