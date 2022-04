كريم قاسم مُهدد بالإعدام في مسلسل «يوتيرن» لريهام حجاج

كشفت الحلقة التاسعة من مسلسل "يوتيرن" عن دخول كريم قاسم السجن، بعدما قام يوسف (أيمن القيسوني) بالإبلاغ عنه هو ويارا (ريهام حجاج) وأخبر الشرطة بجريمة القتل التي حاول خالد إخفاءها، وقام يوسف بذلك انتقامًا من خالد ويارا، وذلك بأن يارا له مع خالد، لتقوم الشرطة بالقبض عليهما، ويصبح خالد مهددًا بالإعدام.

وسأل خالد وكيل النيابة عن عائلة المجني عليها لمعرفة طلباتهم ومحاولة إرضائهم، ولكن أخبره وكيل النيابة بأنهم لم يتوصلوا إليهم بعد، ليسجن خالد ويارا على ذمة التحقيق حتى تصل الشرطة لعائلة المجني عليها.

ويعرض المسلسل على قناة cbc الساعة 6:15 مساءً، وعلى منصة "watch it" وبجانب كريم قاسم، يشارك في بطولة المسلسل النجوم ريهام حجاج، الفنان القدير توفيق عبدالحميد، عبير صبري، صفاء الطوخي، عبير منير، نانسي صلاح، هلا السعيد، محمود حجازي.

ومؤخرًا شارك كريم قاسم في الدورة الـ43 من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في تجربته الإنتاجية الأولى من خلال فيلم الحفرة الذي نافس به في المسابقة الرسمية للأفلام القصيرة حيث حظي بعرضه العالمي الأول، ومن المقرر أن ينطلق الفيلم في مهرجانات سينمائية أخرى سيتم الإعلان عنها قريبًا، ومن أحدث أعماله الدرامية حلقة بحبك موت في مسلسل المشهد الأخير، والذي يُعرض حصريًا على منصة شاهد vip.

كريم قاسم هو ممثل مصري، بدأ التمثيل في سن الـ18، وعبّر عن حالة الشباب من خلال أفلام أوقات فراغ، الماجیك، بالألوان الطبيعية وإیه.یو.سي، شارك في بطولة فيلم ولاد رزق، كدبة كل يوم كما تعاون مع النجم الراحل نورالشريف في بطولة فيلم بتوقيت القاهرة، وفي عام 2014، بدأ كريم قاسم أول أعماله الأجنبية من خلال الفيلم الأمريكي "The First Line" والذي تم عرضه على نتفلكس، كما شارك في المسلسل البريطاني The state عام 2017، والذي استعرض جرائم جماعة داعش الإرهابية الجماعة، شارك في العديد من الأعمال الدرامية مثل خاص جدًا، الجماعة، الهروب، كلام على ورق، الكابوس، شاش في قطن، نصيبي وقسمتك، وآخر أعماله فيلم ليل\خارجي الذي شارك في مهرجان تورنتو 2018 ويعتبر أول تجربة إنتاجية لكريم قاسم والذي احتل المراكز الأولى في مشاهدات مصر منذ عرضه على "NETFLIX"، وفيلم أولاد رزق 2 الذي حقق 100 مليون جنيه والفيلم العالمي سواح الذي شارك في أكثر من 36 مهرجان حول العالم وحصل على 12 جائزة حتى الآن ويُعرض في 50 دولة على “NETFLIX” ومسلسل مملكة إبليس الذي يُعرض على منصة شاهد ومسلسل لما كنا صغیرین الذي عرض في رمضان 2020، ونافس مؤخرًا كمنتج بفيلمه القصير الحفرة في مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، ومن المقرر أن ينافس في موسم رمضان 2022 بمسلسل يوتيرن.