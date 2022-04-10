الأحد 10 أبريل 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الثقافة

3 ندوات حوارية عن الأسرة والوعي والصحة النفسية في بيت فاطم.. الخميس

أنا إيه علاقتي
أنا إيه علاقتي

ينظم بيت فاطم على مدار 3 أيام، 3 ندوات حوارية عن الأسرة والوعي والصحة النفسية، تقدمها الدكتورة سارة النجار، والدكتورة آية البحقيري، وسماح إسحاق.

وتأتي الندوة الأولى للدكتورة سارة النجار، في العاشرة مساء الخميس الموافق 14 من أبريل، وستتحدث عن العلاقات الأسرية، وعن أهمية حضن الأب لبنته، وخطورة التباعد الأسرى داخل البيت وخارجه.

بينما تأتي الندوة الثانية يوم الجمعة 15 أبريل في العاشرة مساء، وتقدمها الدكتورة آية البحقيري، وستتحدث عن علاقتنا بجسمنا. كيف نبنيها صح؟ كيف نطورها؟ وتتناول الحكي عن خبراتنا وتجاربنا في هذا السياق.

أما الندوة الثالثة ستقام السبت 16 أبريل في العاشرة مساء، تحت عنوان: الطريق إلى الوعي، وتتحدث عن الذات الحقيقية والذات المزيفة، وعلاقتك بنفسك، أفكارك، مشاعرك، خواطرك تجاه نفسك وغيرك.. وتقدمها سماح إسحاق.

بيت فاطم دكتور سارة النجار العلاقات الأسرية دكتور آية البحقيري سماح إسحاق

رئيس التحرير

وائل لطفي

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