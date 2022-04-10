إصابة شخصين فى مشاجرة عائلية بإحدى قرى بنى سويف

أصيب سائق وربة منزل بإصابات مختلفة، إثر مشاجرة عائلية بإحدى قرى مركز بني سويف، اليوم الأحد، وجرى نقل المصابين إلى المستشفى.

تلقى اللواء طارق مشهور مدير أمن بني سويف، إخطارًا من اللواء أسامة جمعة مدير المباحث الجنائية، بوصول "ب.ف.أ" 31 عامًا، ربة منزل، و"خ.ع.م" 37 عامًا، سائق، إلى المستشفى الجامعي، مصابين بسحجات وكدمات متفرقة، إدعاء مشاجرة عالية بقرية الدوية التابعة لمركز بني سويف، وجرى عمل الإسعافات الأولية اللازمة، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.