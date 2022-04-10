الأحد 10 أبريل 2022
el captain studio dostor
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

إصابة شخصين فى مشاجرة عائلية بإحدى قرى بنى سويف

مشاجرة
مشاجرة

أصيب سائق وربة منزل بإصابات مختلفة، إثر مشاجرة عائلية بإحدى قرى مركز بني سويف، اليوم الأحد، وجرى نقل المصابين إلى المستشفى.

تلقى اللواء طارق مشهور مدير أمن بني سويف، إخطارًا من اللواء أسامة جمعة مدير المباحث الجنائية، بوصول "ب.ف.أ" 31 عامًا، ربة منزل، و"خ.ع.م" 37 عامًا، سائق، إلى المستشفى الجامعي، مصابين بسحجات وكدمات متفرقة، إدعاء مشاجرة عالية بقرية الدوية التابعة لمركز بني سويف، وجرى عمل الإسعافات الأولية اللازمة، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

سائق وربة منزل مشاجرة عائلية بني سويف نقل المصابين المستشفى

رئيس التحرير

وائل لطفي

عام الحزن في مصر

الأكثر قراءة

مصدر أمني ينفي اختفاء المواطن أيمن هدهود قسريًا ويكشف مكانه

الصحة تكشف تفاصيل متحور «أوميكرون XE» الجديد.. وتؤكد: المتحور شائع للغاية

حافلة الأهلى تتعرض لـ حادث بعد العودة من مباراة المصرى

بدء تدريب المعلمين بالصفوف الأولى على منصة التدريب والتطوير المهني الإلكترونية

مواعيد عرض مسلسل الكبير أوى الجزء السادس والقناة الناقلة

«كوميديا الطلاق».. «الدستور» تحقق في كوارث السوشيال ميديا على الحياة الزوجية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

لواء.حمدى البطران

التوتر الطائفى بسبب رعونة بعض الأشخاص

د.أحمد الخميسى

الكاهن أرسانيوس.. مساء الخميس 7 أبريل

محمد المعتصم

«الحسينى» شهيدًا.. الاختيار يصحح معلومات «ميليشيات ٨ الصبح» الإلكترونية

د. منى حلمى

مرضاة الله لا تحتاج الصخب والاستعراض والاستعلاء والوصاية

ماجد حبته

انحراف أممى جديد

حسين دعسة

إسرائيل تريد العنف.. تلعب لعبة الاستغماية لجعل العالم يبكي معها

مؤمن المحمدي

أهداف الأهلى المئوية (4)

بسنت حسن

الضعيف والصفعة

صور

مباراة فوز الأهلي على الاتحاد في الدوري

الشوط الأول من مباراة الزمالك وبيراميدز فى الدورى المصرى

عزاء زوجة الكاتب الصحفى إبراهيم أبوكيلة

محطة تل أبيب

المزيد

تبادل إطلاق نار بين قوة إسرائيلية وشقيقي مُنفذ هجوم تل أبيب

للاشتباه بتنفيذ هجوم: مقتل فلسطينية قرب المسجد الإبراهيمي بالخليل

الحكومة الإسرائيلية تصادق على إنشاء 7 مستوطنات جديدة