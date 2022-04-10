المشدد 5 سنوات لـ4 متهمين بينهم سيدتان سرقوا سائقًا تحت تهديد السلاح

قضت محكمة جنايات بنها، الدائرة السادسة، برئاسة المستشار السيد هاشم الصادق، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين محمد حليم خيرى، وناجى نصر هلال نصر هلال، وخالد على إبراهيم على، وأمانة سر محمد فرحات، بالسجن المشدد لمدة 5 سنوات لـ 4 متهمين بينهم "2 ربة منزل، وسائق نقل، وسائق تروسيكل"، والسجن المشدد 10 سنوات غيابيا لمتهمين آخرين، لاختطافهم سائق توك توك وسرقته بالإكراه تحت تهديد السلاح، بدائرة مركز شرطة طوخ.

وتضمن أمر الإحالة الخاص بالقضية رقم 12599 لسنة 2021 جنايات طوخ، والمقيدة برقم 1074 لسنة 2021 كلي شمال بنها، أن المتهمين "و. ح. ا"، 20 سنة، ربة منزل، و"ز. ع. أ"، 24 سنة، ربة منزل، و"أ. ع. ع"، 29 سنة، سائق نقل، و"م. م. ي"، 33 سنة، سائق تروسيكل، ومتهمين آخرين هاربين، خطفوا بالتحايل المجنى عليه "م. ب. س"، سائق توك توك، بأن استوقفتاه المتهمتان الأولى والثانية لدى قيادته مركبته وطلبتا منه توصيلهما بالأجر، فوافق وتوجه للمكان المقصود.

وتابع أمر الإحالة، أنه خلال توجه المجني عليه للمكان تمكن المتهمتان من إبعاده عن أعين المارة والسيطرة عليه بالاشتراك مع باقى المتهمين وارتكبوا الجريمة محل الإتهام الثانى على النحو المبين بالتحقيقات، كما أن المتهمين سرقوا مركبة التوك توك الخاص بالمجنى عليه، وهاتفه المحمول، ومبلغ مالي كان بحوزته، بأن أشهر المتهمين الثاني والسلاح سلاحين ناريين "بندقية خرطوش وفرد خرطوش"، في وجه المجني عليه، فتمكنوا بتلك الوسيلة القسرية من بث الرعب في نفسه وشل مقاومته بالاشتراك مع باقى المتهمين.

واستطرد أمر الإحالة، أن المتهمين حازوا بغير تصريح أسلحة نارية "فردي خرطوش وبندقية خرطوش"، وذخائر تستعمل على ذات الأسلحة النارية السابقة.