الأحد 10 أبريل 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

عودة الحركة المرورية للطريق الحر في القليوبية بعد رفع آثار حادث سير

ارشيفية
ارشيفية

تمكنت أجهزة الإدارة العامة لمرور القليوبية من إعادة الحركة المرورية للطريق الحر عقب رفع آثار حادث تصادم إثر انقلاب ميكروباص بالطريق بسبب السرعة الزائدة، مما أسفر عن إصابة 9 أشخاص.

وتم نقل المصابون لمستشفى بنها التعليمي وانتقلت الأجهزة الأمنية لمكان الحادث وجرى رفع آثاره وعودة الحركة المرورية لطبيعتها وحرر محضر بالواقعة وتولت الجهات المعنية التحقيق وأمرت بالاستعلام عن حالة المصابين لسؤالهم، وندب المعمل الفني لمعرفة سبب الحادث.

تلقى اللواء غالب مصطفى مدير أمن القليوبية، إخطارا من العميد أمجد محفوظ مدير إدارة المرور بالقليوبية بوقوع حادث انقلاب في ميكروباص أجرة بطريق بنها الحر اتجاه شبرا.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية لمكان الحادث، وتبين إصابة 9 أشخاص بسبب انقلاب سيارة أجرة بسبب السرعة الزائدة على الطريق. 

وأسفر الحادث عن إصابة كل من السعيد محمد، 54 سنة مصاب باشتباه بكسر بالترقواه وعادل وهبة 45 سنة كسر بالذراع الأيمن وأحمد شبل 37 سنة مصاب بكسر بالذراع الأيسر ومحروس جمال 26 سنة كسر بالذراع وجمال إبراهيم 52 سنة، كسر بالذراع الأيسر وعلاء رمضان 36 سنة مصاب بكسر في الكتف ومحمد سعد 40 سنة كدمات بالجسم وأحمد نظير 50 سنة كدمات بالجسم ومصطفى محمد 45 سنة كدمات بفروة الرأس وجميعهم مقيمون في بركة السبع بالمنوفية.

وتم نقل المصابين لمستشفى بنها التعليمي وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق، وأمرت بندب المهندس الفني لفحص الحادث وبيان أسبابه وملابساته، وجرى رفع آثار الحادث وإعادة حركة المرور لطبيعتها على الطريق الحر مرة أخرى.

أجهزة الإدارة العامة لمرور القليوبية الحركة المرورية رفع آثار حادث تصادم انقلاب ميكروباص السرعة الزائدة

رئيس التحرير

وائل لطفي

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