الأحد 10 أبريل 2022
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

القضاء على بؤرة إجرامية لتجارة المخدرات في الأميرية

ارشيفية
ارشيفية

تمكنت أجهزة الأمن بمديرية أمن القاهرة، من ضبط تشكيل عصابي تخصص في تجارة المخدرات بالأميرية.

كانت معلومات أكدتها تحريات مفتش المباحث العقيد محمد السيسي مفادها قيام تشكيل عصابي ضم 4 أشخاص في إدارة بؤرة إجرامية لتجارة المخدرات بنطاق دائرة قسم شرطة الأميرية.

وأضافت التحريات التي أشرف عليها اللواء نبيل سليم مدير المباحث بأن التشكيل العصابي يضم 3 أشقاء وصديقهم تحت اسمه "عصابة الأشقاء سمير".

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط محمد مختار ومصطفى سمير فينا هرب أحمد سمير ومحمد سمير وجاري تكثيف الجهود لضبطهما.

فيما عثر بحوزته المتهمين 816 ألف جنيه متحصلات بيع المواد المخدرة و185 لفافة مخدرة وبندقية خرطوش وسيارة ملاكى  و3 هواتف محمولة.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وجاري العرض على النيابة العامة أمر المستشار محمد عادل وكيل النائب العام بحبس المتهمين 15 يومًا على ذمة التحقيقات.

اجهزة الامن تشكيل عصابي تجارة المخدرات الأميرية تحريات المفتش المباحث

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