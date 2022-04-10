«حامل اللقب» فيلم ختام مهرجان مالمو للسينما العربية بالسويد

بعد عروضه الناجحة في دور العرض بالعالم العربي، يختتم فيلم "حامل اللقب" الدورة الثانية عشرة من مهرجان مالمو للسينما العربية في السويد يوم 9 مايو 2022.

كان الفيلم، الذي ما زال يُعرض في دور السينما المصرية وسبق عرضه خلال فعاليات الدورة الـ11 لمهرجان الأقصر للسينما الإفريقية، قد انطلق في المصر بشهر فبراير الماضي في 60 دار عرض، وشهد العرض الخاص بسينما الزمالك حضور أبطال الفيلم وصُناعه وعدد كبير من النجوم.

بعدها انطلق حامل اللقب في جولة عربية، حيث أقيم عرضه الأول بالإمارات العربية المتحدة في 9 فبراير، بحضور أبطاله هشام ماجد ومحمد سلام ومحمد الكيلاني ومخرج العمل هشام فتحي، ومنتجيه محمد حفظي وطارق الجنايني ورؤى المدني. قبل إطلاقه تجاريًا في 10 دول بالخليج العربي، ومن بينهم الإمارات، السعودية، عمان، البحرين، العراق، لبنان، فلسطين والأردن.

يعتبر مهرجان مالمو المهرجان السينمائي العربي الأكبر والأكثر شهرة في أوروبا، حيث نجح منذ تأسيسه عام 2011 في تشكيل إطلالة على الأوضاع الاجتماعية والسياسية العربية، وإدارة حوارات بناءة تهم الجمهور والمختصين بحكم موقع المهرجان في السويد التي تضم العديد من الثقافات المتنوعة والمتعايشة على أرضها.

تدور أحداث "حامل اللقب" حول هشام ماجد لاعب الكرة الذي يرفض فكرة الحمل من الأساس، بينما تتحمس دينا الشربيني للفكرة، ثم يكتشف هشام فيما بعد أنه شخصيًا أصبح حامل الحمل، ويبدأ الجميع في التفاعل معه على هذا الأساس، مما ينتج عن ذلك الكثير من المواقف الكوميدية، بمشاركة محمد سلام الذي يلعب دور مدير أعمال هشام ماجد، والمدرب أحمد فتحي.

يشارك في بطولة الفيلم النجوم هشام ماجد، دينا الشربيني، محمد سلّام وأحمد فتحي مع النجوم محمد ثروت، دنيا ماهر، ليلى عزالعرب، محمد كيلاني، وظهور خاص للفنان عماد رشاد، وهو من تأليف هشام ماجد وإيهاب بليبل، وإخراج هشام فتحي.

تتعاون فيلم كلينك (محمد حفظي) في إنتاج حامل اللقب مع TV Vision (طارق الجنايني) وRP Films (محمد رشيدي )، ومجموعة (رؤى المدني) Arabia Pictures Group السعودية بأول إنتاجاتها في مصر، وتوزعه سينمائيًا سينرجي فيلمز داخل مصر و-Orient خارج مصر، مع روتانا كموزع في أنحاء العالم.