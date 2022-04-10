الأحد 10 أبريل 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

إيداع طفلة دور رعاية.. تركتها والدتها مع حارس عقار بالمهندسين وهربت

إيداع طفلة دور رعاية
إيداع طفلة دور رعاية

كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات ما تم تداوله من مقطع فيديو على إحدى الصفحات الإخبارية على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" تضمن إجراء حوار مع حارس عقار بمنطقة المهندسين بالجيزة، قرر بقيام سيدة مجهولة بترك طفلة تبلغ من العمر 4 سنوات، ويناشد من يتعرف عليها إعادتها لذويها.

بالانتقال والفحص أمكن تحديد حارس العقار المعنى بمقطع الفيديو بدائرة قسم شرطة العجوزة بالجيزة وباستدعائه قرر أنه بتاريخ 4 الجاري حضرت لمحل عمله إحدى السيدات تقوم باستجداء المارة وتركت طفلة وطلبت منه رعايتها وانصرفت.. وبمناقشة الطفلة المذكورة قررت أنها لا تعلم أى بيانات عن ذويها.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن تحديد والدة الطفلة (دون عمل – مقيمة بدائرة قسم شرطة إمبابة بالجيزة) وتبين أنها تعاني من إضطرابات نفسية.

وبمناقشة شقيقها (دون عمل – مقيم بدائرة قسم شرطة العجوزة بالجيزة) قرر أن شقيقته مضطربة نفسياً وكانت دائمة التغيب عن المنزل.

وبالعرض على الجهات المختصة أشارت إلى أن الأم تعاني من إضطرابات نفسية وأوصت بإيداع الطفلة إحدى دور الرعاية لحمايتها وضمان سلامتها.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، ووضع طفلة دور رعاية بعدما تركتها والدتها مع حارس عقار بالمهندسين وهربت.

أجهزة وزارة الداخلية مقطع فيديو الصفحات الإخبارية موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك سيدة مجهولة

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