الأحد 10 أبريل 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

طرح جدول ورش عمل «بنك المعرفة» للطلاب الجامعيين والباحثين

وزير التربية والتعليم
وزير التربية والتعليم

أعلن بنك المعرفة المصري، جدول ورش العمل الأسبوعي المجانية، للطلاب الجامعيين والباحثين وأعضاء هيئة التدريس.

ويمكن الاطلاع على الجدول الأسبوعي لورش عمل بنك المعرفة المصري المجانية للفترة من ١ إلى ١٨ أبريل، وذلك من خلال رابط جميع ورش عمل بنك المعرفة المصري: https://www.ekb.eg/ar/events.

وبدأت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، اليوم، في تدريب المعلمين بالصفوف الأولى على منصة التدريب والتطوير المهني الإلكترونية والمعتمدة من الوزارة، والتي من المقرر أن تستمر لمدة 4 أيام.

وكانت أصدرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى خطابا إلى المديريات التعليمية بضرورة التنبيه على معلمى الصفوف الأولى بحضور تدريبات منصة التدريب والتطوير المهنى الإلكترونية والمعتمدة من الوزارة، موضحة أن التدريب يبدأ اعتبارا من 10 أبريل حتى 14 من نفس الشهر، على أن يتم تفعيل البريد الإلكتروني لكل معلم مستهدف على أن يتسلم مسئول الإحصاء بالإدارات التعليمية كشوف المعلمين المستهدفين للتدريب من خلال قاعدة البيانات بالتنسيق مع مسئول وحدة المعلومات بالمدرسة وفقا لما تم تسجيله بالمدارس على التطبيق الإلكترونى الخاص بالخطة الدراسية.

وحددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، طريقة الدخول على منصة التدريب، حيث يتم كتابة رابط المنصة من خلال متصفح جوجل كروم والنقر على زر تسجيل الدخول وكتابة البريد الرسمى الموحد للمعلم وكلمة المرور ثم يقوم المعلم بفتح الدورة التدريبية بالنقر على اسم الدورة ثم يقوم بالضغط على محاضرة البث المباشر والانضمام الآن للمشاركة فى المحاضرة.

كما أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى جدول المحاضرات التدريبية للمعلمين خلال شهر أبريل، موضحة أن الأحد 10 أبريل يتم تدريب معلمي الرياضيات واللغة العربية حتى الخميس 14 أبريل، على أن يتم إقامة محاضرة تعريفية بالمنصة الأحد 10 أبريل على أن يتم موافاة الوزارة من إدارة التدريب بتمام حضور المعلمين وفق توزيعهم بالمدرسة مع توضيح عدد الحضور وفق عدد المحاضرات المستهدفة. 

 

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التربية والتعليم بنك المعرفة المصري قاعدة البيانات المديريات التعليمية وزارة التربية والتعليم الدورة التدريبية

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وائل لطفي

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