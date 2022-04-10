في ذكرى الرحيل.. حكاية أشهر كتاب لـ«جبران خليل جبران»

تمر اليوم ذكرى رحيل الفيلسوف والكاتب جبران خليل جبران، الذي غادر عالمنا في يوم 10 أبريل 1931.

أطلق عليه العديد من الألقاب التي رددها أصدقائه منها: راهب الحب الأبد، ونبى الشعراء، من مواليد 6 يناير لعام 1883، ويعد جبران من عمالة عصر نهضة الأدب العربى الحديث، فى الشعر النثري، ومن شعراء المهجر، وكتابه النبي يعد الكتاب الذي كان السبب في شهرته فقد ذاعت شهرته في عام 1923 وتم ترجمته إلى عدد كبير من اللغات تزيد عن 110 لغة منها الصينية.

يعد كتاب "النبي" أشهر كتب جبران كتبه بالإنجليزية، وهو خلاصةُ ما توصَّل إليه جبران، وعصارة تجارِبه الذاتية ونظرته الحياتية، فقد ضمنَه كلَ آرائه في الحياة والموت، الطعام والشراب، الحبِ والزواج، وغيرها، لذا فقد اعتبره جبران "ولادتَه الثانية" التي ظلَ ينتظرها ألف عام، وقيل أن جبران حمل بذور هذا الكتاب في كيانه منذ طفولته، وكان قد غير عنوانه أربع مرات قبل أن يبدأ بكتابته، ويقع الكتاب في 128 صفحة فقط.

ويسرد جبران آراءَه خلال هذا الكتاب على لسان الحكيم "المصطفى" الذي ظلَّ بعيدًا عن وطنه 12عامًا، وعاش بين سكان جزيرة "أورفاليس" كواحدٍ منهم، منتظرًا عودته إلى مسقط رأسه. وحينما ترسو السفينة ويحين موعدُ رحيله يرجوه سكان الجزيرة أن يخطب فيهم، فكانت خطبةُ الوداع التي لخَّص فيها مذهبه.

وحوى كتاب "النبي" على الكثير من الصور التلميحية، والأمثال، والجمل الاستفهامية الحاضة على تأكيد الفكرة نفسها.

وقال النقاد عن هذا الكتاب أن جبران نجح في كتابه في أن يتجاوز حدودَ ديانته، ليُرسي دعائم إنسانية تحترم الإنسان لكونه إنسانًا لا لأيِّ عاملٍ آخر، بينما هاجمه بعض النقاد وقالوا أن الكتاب ساذج وفارغ بعكس الشهرة التي يتمتع بها، وهذا النقد يعد طبيعيًا فاي عمل من الأعمال الأدبية لم يحظى بإعجاب الجميع.

أشهر مقولات كتاب النبي

وتتضمن الكتاب الكثير من العبارات والجمل التي يتم تداولها حتى الآن، ومن أشهر ما ورد في الكتاب: