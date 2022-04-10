الأحد 10 أبريل 2022
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الكرازة

‎بطريرك السريان الأرثوذكس يحضر خدمة الشعانين في الكنيسة المُصلحة في المجر

أفرام
أفرام

لبّى البطريرك مار إغناطيوس أفرام الثاني دعوة سيادة المطران زولتان بالوغ، رئيس الكنيسة المُصلحة في هنغاريا، للمشاركة في خدمة الشعانين التي تحتفل بها الكنيسة المُصلحة في بودابست، ورافقه مار تيموثاوس متى الخوري، مطران حمص وحماة وطرطوس وتوابعها. 

وفي كلمته، توجّه البطريرك، إلى المؤمنين ناقلاً لهم تحيّات أبناء الكنيسة السريانية الأرثوذكسية في سورية ومعبّرًا عن امتنان الشعب السوري، والمسيحيين بشكل خاص، للشعب المجري على دعمه المستمرّ ومساعدته لهم في الظروف القاسية التي يعاني منها.

وكان قد استقبل البطريرك مار إغناطيوس أفرام الثاني سيادة المطران زولتان بالوغ، رئيس الكنيسة المُصلَحة، وذلك في المركز البطريركي السرياني في بودابست.. 

خلال الزيارة، بحث قداسته وسيادته الأمور الراهنة وآخر المستجدّات على صعيد أوروبا والعالم، كما تحدّثا عن نتائج زيارة سيادته إلى سورية مؤخرًا. 

افرام أغناطيوس افرام الثاني اغناطيوس افرام

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وائل لطفي

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