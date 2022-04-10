نائب عراقي: حل البرلمان والدعوة لانتخابات جديدة خيار وارد

أعلن النائب العراقي مشعان الجبوري، اليوم الأحد، أن حل البرلمان خيار وارد في حال استمر الانسداد السياسي متسائلا عن رأي الشارع العراقي بهذه الخطوة.

وكتب الجبوري عبر مواقع التواصل الاجتماعي، إننا ندرك الأعباء الكبيرة التي ستترتب على مفوضية الانتخابات وعموم الدولة لو صوت البرلمان على حل نفسه والدعوة لانتخابات جديدة، مضيفا أن حديثنا عنها ليس مناورة او من فراغ لكنها الخيار الذي لابد منه إذا استمر الانسداد السياسي.

وكان قد قال الرئيس العراقي برهم صالح، إن استمرار الأزمة السياسية حول تشكيل الحكومة سيقود البلاد إلى متاهات خطيرة.

وقال صالح، في بيان له ، إنه بعد عقدين من التغيير، يمر بلدنا بظرف حساس وسط انسداد سياسي وتأخر استحقاقات دستورية عن مواعيدها المُحددة، وهو أمر غير مقبول بالمرة بعد مضي أكثر من 5 أشهر على إجراء انتخابات مُبكرة.

وأشار إلى أن استمرار الأزمة السياسية قد يؤدي بالبلد نحو متاهات خطرة يكون الجميع خاسرا فيها، وعليه فإنه أمام جميع القوى السياسية اليوم مسؤولية تاريخية ووطنية وأخلاقية في رص الصف الوطني«.

وفشل البرلمان العراقي مرتين في عقد جلسة مخصصة لانتخاب رئيس الجمهورية، منذ إجراء الانتخابات البرلمانية المبكرة في 10 أكتوبر الماضي.