الأحد 10 أبريل 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

«أطفال بلا مأوى»: توزيع مئات الوجبات يوميا على الأكثر احتياجا

أطفال بلا مأوى
أطفال بلا مأوى

قال فريق أطفال بلا مأوى التابع لوزارة التضامن الاجتماعي، إن وحدة شرق القاهرة التابعة للبرنامج قامت بتوزيع الدفعة الأولى من شنط المواد الغذائية بمنطقة مدينة نصر للفئات الأكثر احتياجا (المترددين على الوحدة المتنقلة)، موضحا ان الفريق  سوف يستكمل توزيع شنط المواد الغذائية على باقى مناطق النطاق الجغرافي للوحدة خلال الأيام المقبلة.

وأضاف الفريق، عبر موقعه الإلكتروني، أنه تم التعاون أيضا مع المجتمع المدني، لتجهيز 150 وجبة للحالات التي يتعامل معاها الفريق بمنطقة شبرا ورمسيس، كما قام فريق أطفال وكبار بلا مأوى، من خلال الوحدة المتنقلة بشرق الإسكندرية،  بتوزيع 50 وجبة لإفطار الصائمين.

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أطفال بلا مأوى

ويعمل البرنامج من خلال 14 محافظة وهي الأعلى في نسب "أطفال وكبار بلا مأوى"، وتصديرًا للظاهرة: "القاهرة، الإسكندرية، الجيزة، أسيوط، بنى سويف، المنيا، القليوبية، الشرقية، الفيوم، المنوفية، الغربية، السويس، وبورسعيد".

ويعمل البرنامج منذ بدايته مع الأطفال المتواجدين فى الشوارع سواء فاقدى المأوى أو يعملون فى الشارع، أو المتواجدين مع أسرهم فى الشارع، بهدف إعادة تأهيلهم صحيا وثقافيا واجتماعيا لدمجهم بالمجتمع مرة أخرى، وإعادة تغيير وضعيتهم من الشارع، وإيوائهم إما فى مؤسسات رعاية اجتماعية كفترة انتقالية، أو إعادة دمجهم مع أسرهم، ومنذ 2019 وبدء إضافة العمل مع الكبار بلا مأوى وفقا للتوجيهات السياسية من خلال وحدات مجهزة بها أخصائي اجتماعي ونفسي.

ويتلقى فريق أطفال بلا مأوى التابع لوزارة التضامن الاجتماعي، شكاوى وبلاغات انتهاكات مؤسسات الرعاية الاجتماعية والأشخاص فاقدي الرعاية والمأوى والحالات الإنسانية عن طريق الخط الساخن 16439، والخط الساخن لمنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة برئاسة مجلس الوزراء 16528، بالإضافة إلى حسابات وزارة التضامن الاجتماعي بمواقع التواصل، والشكاوى المُرسلة بالبريد أو مُسلمّة بالوزارة بشكل شخصي، وأيضا الشكاوى المُقدمة في وحدة الاستقبال بالوزارة.

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أطفال بلا مأوى
وزارة التضامن وزارة التضامن الاجتماعي منظومة الشكاوى الشكاوي الحكومية الموحدة الخط الساخن التضامن الاجتماعي رئاسة مجلس الوزراء

رئيس التحرير

وائل لطفي

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