ضمن ليالي رمضان.. إنشاد ديني وعروض فنية ببيت ثقافة القصير

انطلقت فعاليات ليالى رمضان الفنية والثقافية، بمدن البحر الأحمر، ويقدم بيت ثقافة القصير على مدار ثلاثة أيام، مجموعة من الفقرات تشمل الإنشاد الديني وعروض فنية لفرقة القصير التلقائية ومحاضرات وورش عمل للأطفال.

حفلات ليالي رمضان بقصور الثقافة بالقصير

وكان اللواء أشرف البيه رئيس مدينة القصير، قد وجه بضرورة المتابعة المستمرة لقطاع الثقافة، لأنه يعد منبرًا هاماً للكثير من الشباب والأطفال، مؤكدًا أن اللواء عمرو حنفى محافظ البحر الأحمر أشار إلى أهمية دور الثقافة فى البناء الفكرى للمجتمع وتنمية المواهب الشابة.



حفلات ليالي رمضان بقصور الثقافة بالقصير

- توزيع لحوم على الأسر بمنطقة الشيخ مالك جنوب مدينة القصير



علي جانب آخر، قامت الوحدة المحلية لمدينة القصير بتوزيع لحوم على عدد 50 أسرة من الأسر الأكثر احتياجا بمنطقة الشيخ مالك جنوب المدينة، حيث كلف اللواء أشرف البيه رئيس مدينة القصير، لجنة المتابعة بالوحدة، بالمرور على المنطقة والاستماع للأهالى وحصر طلباتهم والعمل على تلبيتها وفقا لقوانين الدولة.

حفلات ليالي رمضان بقصور الثقافة بالقصير

وأشار رئيس مدينة القصير إلى استمرار التعاون مع الجمعيات الأهلية ومؤسسات المجتمع المدني للقيام بدورها المجتمعي لرعاية الأسر الأولى بالرعاية، ووفقا لتوجيهات محافظ البحر الأحمر بتنفيذ مبادرات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، خاصة مبادرة حياة كريمة لرفع العبء والمعاناة عن كاهل المواطنين.