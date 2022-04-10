الأحد 10 أبريل 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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وائل لطفى

الكرازة

جولة رعوية للأنبا بشارة جودة في كنائس إيبارشية أبو قرقاص بمناسبة الصوم

بشارة جودة
بشارة جودة

ذكرت صفحة مطرانية الأقباط الكاثوليك بأبوقرقاص، أن الأنبا بشارة جودة، مطران إيبارشية أبوقرقاص وملوي وديرمواس للأقباط الكاثوليك، ترأس  قداس المناولة الاحتفالية، بكنيسة السيدة العذراء بالبياضية لعدد خمسة وثلاثين من أبناء وبنات الكنيسة.

كان في استقباله الأب بولس إسحق، راعي الكنيسة، والخدام والشمامسة، وشعب الرعية.

وفي كلمته، أكد الأب المطران على نعمة الله الممتدة إلى الأبناء والبنات المحتفى بهم، مشيرًا إلى أن هذه النعمة، تحملنا مسئولية التغذي والتزود الدائم بالأسرار والصلاة، حتى نتمكن من تنشئتهم على الانتماء إلى الكنيسة، ومحبة أسرارها.

وتقدم نيافته بالشكر للأب الراعي، وخدام الكنيسة، لمجهوداتهم في زرع القيم الإنجيل والكنيسة في نفوس النشئ القبطي.

كما ذكرت صفحة مطرانية الأقباط الكاثوليك بأبوقرقاص، أن الأنبا بشارة جودة، مطران إيبارشية أبوقرقاص وملوي وديرمواس للأقباط الكاثوليك، ترأس صلاة درب الصليب، ورياضة الصوم الأربعيني المقدس، وذلك بكنيسة السيدة العذراء أم الرحمة بمنهري. 

كان في استقباله الأب فادي فاروق، والأب اسطفانوس غطاس، راعيا الكنيسة. وتكلم نيافته في العظة حول أهمية معايشة الأزمنة المقدسة بالوسائط الروحية، التي تغذي إرادتنا، لنصنع قرارات مرتبطة بأبديتنا، وتجعل من حياتنا رائحة المسيح الذكية.

من جهة أخرى، قال نيافة الحبر الجليل الأنبا باخوم النائب البطريركي لشئون الإيبارشية البطريركية للكاثوليك، إنه ترأّس صاحب النّيافة الأنبا توماس عدلي، مُطران الجيزة والفيّوم وبني سويف للأقباط الكاثوليك، قدّاس الاحتفال بعيد ق. يوحنّا دي لاسال، مؤسس رهبنة إخوة المدارس الفرير دي لاسال، وذلك في كنيسة سان مارك بشبرا.

وجاءت الدّعوة من خلال إدارة مدرسة سان بول بشبرا،  ويمثلّها الأستاذ هاني وديع، مدير المدرسة. وهي إحدى مدارس الرهبنة في القاهرة. 

احتفل مع نيافته بالقدّاس الإلهيّ الأب ميشيل عبدالله، والأب بطرس صبره الكرمليّ، والأب بيّوس فرج.

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