الأحد 10 أبريل 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الكرازة

الأنبا باخوم يلتقي شباب الكاثوليك بكنيسة السيدة العذراء مريم بقبة الهواء

الأنبا باخوم
الأنبا باخوم

اجتمع نيافة الأنبا باخوم، النائب البطريركي لشؤون الإيبارشية البطريركية، بشباب الإيبارشية، وذلك بكنيسة السيدة العذراء مريم بقبة الهواء، بشبرا.

وقال الأنبا باخوم النائب البطريركي لشئون الإيبارشية البطريركية للكاثوليك، إنه تمحور اللقاء حول الوصية السابعة "لا تسرق"، والتي لا تعني فقط أخذ الأشياء وسرقتها، ولكن تعني أيضًا أخذ الأشخاص واستخدامهم. 

وأضاف الأنبا باخوم، المتحدث الرسمي للكنيسة القبطية الكاثوليكية، في بيان صدر عبر الصفحة الرسمية لمركز الكنيسة الإعلامي عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، أنه جاء ذلك بحضور الأب ميشيل ألفي، راعي الكنيسة، والأب فرنسيس وحيد، مسؤول خدمة شباب الإيبارشية البطريركية، والأب جورج سامي، مسؤول لجنة الدعوات بالقاهرة.

جدير بالذكر أن هذا الاجتماع يقام شهريًا لشباب الإيبارشية البطريركية، وذلك بالتناوب بين اجتماعات الشباب بالمحافظات (القاهرة، الإسكندرية، والدلتا).

في سياق متصل، ذكر المكتب الإعلامي عن إيبارشية المنيا، أن نيافة الأنبا باسيليوس فوزي، مطران إيبارشية المنيا للأقباط الكاثوليك تفقد  مكتب التعليم المسيحي بالإيبارشية.

جاء ذلك في إطار حرص نيافة الأنبا باسيليوس على متابعة سير العمل بكافة المكاتب الخدمية بالإيبارشية. كان في استقبال نيافته الأب يوحنا صموئيل، مسؤول المكتب، حيث تضمن الاجتماع مناقشة ما تم إنجازه خلال الفترة الماضية، ثم أعطى الأب المطران رؤيته وتوجيهاته وتوصياته للفترة المقبلة، لإعداد الندوات والمؤتمرات الصيفية. واختتم اللقاء بالصلاة والبركة الرسولية الختامية للحاضرين من الأنبا باسيليوس.

احب الن يافة الأنبا باخوم احب الن يافة الأنبا باخوم النائب البطريركي لشؤون الإيبارشية البطريركية الأنبا باخوم الأنبا باخوم النائب البطريركي لشئون الإيبارشية البطريركي الأنبا باخوم النائب البطريركي لشؤون الإيبارشية البطريركية للأقباط الكاثوليك

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