الأحد 10 أبريل 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تحقيقات ومتابعات

انخفاض الحرارة ونشاط للرياح.. «الأرصاد»: طقس الـ72 ساعة المقبلة «شتوي دافئ»

الطقس في مصر
الطقس في مصر

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، في بيان عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، عن تفاصيل حالة الطقس المتوقعة خلال الـ72 ساعة المقبلة.

وقالت الهيئة، في بيانها، إنه قد دخلت الجبهة المعتدلة حاليًا على السواحل الشمالية الغربية استعدادًا لخفض الحرارة على أغلب سواحل البحر المتوسط اليوم الاحد لتنهار درجات الحرارة من منتصف الثلاثينات إلى مقدمة العشرينات مع زيادة معدلات الرطوبة لتكون الأجواء "شتوية دافئة" تستدعي العودة للملابس الربيعية.

أما عن مناطق القاهرة الكبرى والوجه البحري بشكل عام فتنخفض الحرارة اليوم بمعدل 8/9 درجات نهارًا لتصل إلى حدود الثلاثين  درجة في أجواء حارة رطبة مصحوبة برياح نشطة معتدلة في حرارتها بعكس الأيام السابقة والتي كانت ساخنة. 

وأوضحت أن الرياح تساهم في تخفيف الحر والرطوبة بشكل نسبي وتلطيف الأجواء نوعًا ما حتى تنخفض من جديد مع يوم الاثنين بمعدل 1/2 درجة لتكون الأجواء حارة معتدلة بينما مناطق جنوب الصعيد فتنحصر الأجواء الساخنة هناك على مدار يومي الأحد والاثنين دون انخفاض في حرارة ما بين أول الأربعينات إلى منتصفها.

أما بالنسبة لدرجات الحرارة لمدة 72 ساعة فهي كالتالي.

- درجات الحرارة المتوقعة ليوم الأحد 10 أبريل 2022: 

القاهرة الكبرى: العظمى 25 والصغرى 15.
الوجه البحري: العظمى 24 والصغرى 15.
السواحل الشمالية الغربية: العظمى 25 والصغرى 16.
السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء: العظمى 26 والصغرى 17.
جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر: العظمى 26 والصغرى 17.
شمال الصعيد: العظمى 25 والصغرى 18.
جنوب الصعيد: العظمى 25 والصغرى 18.

 - درجات الحرارة المتوقعة ليوم الاثنين 11 أبريل 2022: 

القاهرة الكبرى: العظمى 31 والصغرى 16.
الوجه البحري: العظمى 26 والصغرى 17.
السواحل الشمالية الغربية: العظمى 26 والصغرى 17.
السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء: العظمى 28 والصغرى 16.
جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر: العظمى 28  والصغرى 15.
شمال الصعيد: العظمى 23 والصغرى 18.
جنوب الصعيد: العظمى 22 والصغرى 18.

- درجات الحرارة المتوقعة ليوم الثلاثاء 12 أبريل 2022: 

القاهرة الكبرى: العظمى 30 والصغرى 17.
الوجه البحري: العظمى 26 والصغرى  17.
السواحل الشمالية الغربية: العظمى 25 والصغرى 18.
السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء: العظمى 28 والصغرى 17.
جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر: العظمى 27 والصغرى 16.
شمال الصعيد: العظمى 29  والصغرى 18.
جنوب الصعيد: العظمى 29 والصغرى 18.

ارصاد درجات الحرارة البحر المتوسط حالة الطقس الوجه البحري

رئيس التحرير

وائل لطفي

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