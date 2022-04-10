الأحد 10 أبريل 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

«قوى عاملة المنيا» تحرر 164 محضراً للمنشآت المخالفة خلال مارس

محمد سعفان وزير القوى
محمد سعفان وزير القوى العاملة

قال وليد الإمام مدير مديرية القوى العاملة بمحافظة المنيا، إنه في مجال السلامة والصحة المهنية قامت المديرية خلال شهر مارس الماضي بالتفتيش على 455 منشأة، فضلا عن القيام بـ 13 حملة تفتيشية، وأسفر عن تحرير 164 محضراً للمنشآت المخالفة، وعمل 13 غلق إداري، وعقد 30 ندوة توعية (اعرف - احمي نفسك)، فضلاً عن بحث 24 شكوى من خلال المكاتب التابعة للمديرية.

 وأوضح مدير مديرية القوى العاملة بمحافظة المنيا في تقرير له، أنه في مجال رعاية العمالة غير المنتظمة اجتماعياً وصحياً، قامت المديرية بصرف 23 منحة مولود جديد بإجمالي 46 ألف جنيه، و5 منح زواج بـ15 ألف جنيه، و11 منحة وفاة أقارب من الدرجة الأولي بمبلغ 22 ألف جنيه، وعمل وثائق التأمين التكافلي لـ1131 عاملاً من المسجلين بإجمالي 67 ألفاً و860 جنيه، فضلاً عن تقديم الرعاية الصحية (علاج - عمليات جراحية صغرى) لـ21 عامل من المسجلين بالإدارة بإجمالي 64 ألفاً و399 جنيه.

وأضاف مدير المديرية، أنه فى مجال التفتيش العمالي، فقد قامت المديرية بالتفتيش على 1110 منشأة دورى وحملات يعمل بها 3111 عاملاً، وأسفر عن تحرير 76 محضراً، وعمل 12 ندوة توعية، كما تلقت المديرية 46 شكوى عمالية، 33 شكوى منها تعذرت تسويتها وإحالتها للقضاء، و13 شكوى أخرى ما زالت تحت البحث.

أما عن متابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من إنتشار فيروس كورونا المستجد، فقد قامت المديرية من خلال مكاتب السلامة  والصحة المهنية والتفتيش العمالي، بالتفتيش على ومتابعة 230 منشأة.

مديرية القوى العاملة بمحافظة المنيا السلامة والصحة المهنية ندوة توعية العمالة غير المنتظمة منحة مولود جديد التفتيش العمالي شكوى عمالية فيروس كورونا

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