الأحد 10 أبريل 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

منوعات

الطيران الأمريكى يلزم مسافرتين بدفع غرامة 159 ألف دولار

الطيران الأمريكى
الطيران الأمريكى

ألزمت إدارة الطيران الفيدرالية الأمريكية راكبتين أمريكيتين مارستا سلوكًا غير منضبط أثناء رحلة داخلية، بدفع غرامة مالية قدرها 159 ألف دولار.

و حسبما أفادت وكالة الأنباء الأخبارية  الفرنسية "فرانس برس" يعتبر المبلغ من أكبر الغرامات المالية الموقعة على الركاب في تاريخ الطيران الأمريكي.

و جاءت الغرامة الأولى وقدرها 81.9 ألف دولار، بحق راكبة كانت على متن رحلة جوية من تكساس إلى نورث كارولينا، وذلك بسبب التعدي بالعض والضرب على مضيفة طيران كانت قد عرضت عليها المساعدة بعد سقوطها في ممر الطائرة، إلى جانب محاولتها فتح باب قمرة القيادة، و ركل طاقم الطائرة ومجموعة من الركاب.

فيما بلغت الغرامة الثانية 77.2 ألف دولار، بحق راكبة كانت في رحلة على متن خطوط دلتا الجوية من لاس فيجاس إلى أتلانتا، وذلك بسبب محاولتها التحرش الجسدي بالراكب الجالس بجانبها، بالإضافة إلى توجهها نحو مقدمة الطائرة لمحاولة الخروج أثناء الرحلة، ورفض العودة إلى مقعدها، وعض راكبة أخرى عدة مرات.

غرامة الطيران الأمريكي دولار دفع غرامة طيران الطيران الامريكي

رئيس التحرير

وائل لطفي

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