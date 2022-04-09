السبت 09 أبريل 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

الاختيار 3 الحلقة 8.. بعد قبول القوى السياسية دعوى السيسي.. الشاطر: «جاب فينا جون»

الاختيار 3
الاختيار 3

أبرزت الحلقة الثامنة من مسلسل «الاختيار 3» رد فعل خيرت الشاطر، والقائم بدوره الفنان خالد الصاوي، على الحوار الوطني الذي تبناه الفريق عبدالفتاح السيسي عندما قام بدعوة القوى الوطنية للحوار.

ودار الحوار بين خيرت الشاطر وأحمد عبدالعاطي، مدير مكتب الرئيس المخلوع محمد مرسي، عندما قال الشاطر إن كل الأحزاب والقوى المدنية تعلن قبوله دعوة السيسي، ليأتي رد «عبدالعاطي»: «هنتصرف إزاي يابشمهندس، نقعد معاهم ونفرض رأينا؟».

ثم رد الشاطر: «لا طبعا رئيس الجمهورية لما وجه الدعوة محدش عبرنا، ولما ييجي وزير الدفاع يوجه الدعوة كله يلهث عشان يبقى موجود، واحنا كمان نبقى موجودين لا طبعا مينفعش كدة، بالبلدي يعني يبقى السيسي جاب فينا جون».

ورد عبدالعاطي: «صح كده الريس هيبقى شكله وحش خالص، وطرح تساؤل طب والعمل؟، فقال له الشاطر: «كلم الدكتور مرسي قوله يتدخل فورا لأنه مش هينفع أبدا السيسي يقعد معاهم من غيرنا، قوله يشوف حل».

مسلسل «الاختيار 3»

مسلسل «الاختيار 3» بطولة أحمد عز، وكريم عبدالعزيز، وأحمد السقا، وياسر جلال، وخالد الصاوي، وعبدالعزيز مخيون، ومحمود البزاوي، وأمير المصري، من تأليف هاني سرحان، وإخراج بيتر ميمي.

ويقدم المسلسل جرعة مكثفة من الحقائق التي تعرض لأول مرة وترتبط بثورة 30 يونيو 2013 والتي انتهت بعزل الإخوان ورئيسهم الراحل محمد مرسي.

يعرض يوميًا في المواعيد التالية: على قناة ON الساعة 9.30 مساء والإعادة الساعة 4.20 صباحاً والساعة 3.25 مساء، ويعرض على قناة ON دراما الساعة 11.20 مساء ويعاد الساعة 6 صباحا والساعة 10.30 صباحا والساعة 4.40 مساء.

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