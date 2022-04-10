محافظ القاهرة يفتتح الدورة الرمضانية للأحياء المطورة

افتتح مساء السبت اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة، والمهندس خالد صديق مدير صندوق التنمية الحضارية - التابع لمجلس الوزراء - الدورة الرمضانية في دوري الكرة الخماسية للأحياء المطورة (الأسمرات - روضة السيدة - أهالينا - المحروسة - معا - الخيالة) تحت شعار الرياضة أسلوب حياة.

ويشهد الفاعلية الدكتور حسام فوزي نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشمالية، والمهندسة جيهان عبد المنعم نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية.

ووستضمن فاعلية الاحتفالية تكريم محافظ القاهرة، لأوائل الجمهورية من الأبطال متحدى الإعاقة فى ألعاب كرة القدم وألعاب القوى.

وكان أعلن اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة أن مديرية التموين بالقاهرة قامت بافتتاح عدة منافذ جديدة لبيع السلع الغذائية واللحوم والخبز بمجمع مساكن الخيالة الذى أقامته الدولة بديل للمناطق غير الآمنة بحوش الغجر والجيارة والسكر والليمون بمصر القديمة وذلك ضمن سلسلة الخدمات التى توفرها المحافظة لقاطنى المكان.

وأشار محافظ القاهرة إلى أن الأجهزة التنفيذية بالمحافظة مازالت تواصل أعمال نقل سكان تلك المناطق إلى مساكنهم الجديدة بالخيالة حيث تم حتى الآن إخلاء ٢٤٠ عقارا من إجمالي ٥٢٠ عقارا سيتم إزالتها، كما تم نقل ٧٠٨ أسر إلى وحدات سكنية جديدة بمساكن الخيالة المؤثثة والمزودة بكافة الخدمات اللازمة لتوفير حياة كريمة وسكن ملائم لهم من إجمالي١٦٦٠ أسرة سيتم نقلهم.

وأكد محافظ القاهرة أن مشروعات الإسكان التي أقامتها الدولة بديل العشوائيات على أرض المحافظة ساهمت في تطوير العاصمة والتخلص من المناطق العشوائية بها، كما ساهمت في توفير حياة كريمة لقاطنيها.

وأشار محافظ القاهرة إلى أن الدولة لم تهتم ببناء وحدات سكنية حضارية فى المناطق بديل العشوائيات فقط بل ركزت كل جهودها على تطوير الإنسان القاطن بها وتحسين مستوى الخدمات المقدمة له.

وأضاف محافظ القاهرة أن كومباوند أرض الخيالة يعد واحدًا من المشروعات الكبرى التي أقامتها الدولة كسكن بديل للعشوائيات كالأسمرات ومعًا والمحروسة وأهالينا وغيرها ويتكون من ٤٢ عمارة سكنية أرضي و٩ أدوار متكررة بإجمالى ٢٢٦٨ وحدة سكنية ويخدم كل عمارة ٢ أسانسير، بالإضافة إلى منطقة الخدمات التى تضم (مسجد – كنيسة – مركز إسعاف – نقطة شرطة – نقطة إطفاء – مكتب بريد – مركز شباب - حديقة عامة).