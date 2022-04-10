تحقيقات النيابة: خلافات عائلية وراء قتل عاطل زوجته فى الوايلى

أمرت نيابة حوادث غرب القاهرة الكلية، السبت، حبس المتهم بقتل زوجته وإشعال النيران فيها في منطقة الوايلي بسبب خلافات زوجية، أربعة أيام على ذمة التحقيقات.

تلقت غرفة عمليات النجدة بلاغا من أحد المستشفيات بوصول ربة منزل متوفية لتأثرها بالعديد من الحروق في جسدها بمنطقة الوايلى.

على الفور انتقل رجال المباحث إلى المكان وتم العثور على جثة سيدة "ح.ح.ا" مصابة بالعديد من الحروق في جميع أنحاء الجسم، وأن زوجها "عاطل" وراء الواقعة وتم القبض على المتهم في الواقعة والتي أمرت النيابة بحبسه.

وتم نقل الجثة إلى المشرحة وتم انتداب الطب الشرعي لإجراء الصفة التشريحية لبيان سبب الوفاة وصرحت بالدفن. كما كلفت النيابة العامة المباحث، بسرعة تحرياتها حول الواقعة وملابساتها، وطلبت استدعاء أسرة المجني عليها لسماع أقوالها حول الواقعة.