كندا تعلن التكفّل بتغطية تكاليف السفر والإقامة للاجئين الأوكرانيين

أعلنت كندا، اليوم السبت، اتّخاذ تدابير لتسهيل وصول اللاجئين الأوكرانيين إلى أراضيها، وتعهّدت تخصيص مبلغ إضافي قدره 100 مليون دولار كندي (73,1 مليون يورو) للمساعدات الإنسانية لأوكرانيا والدول المجاورة.

وجاء إعلان المساعدات الإضافية التي ستستخدم في تغطية تكاليف توفير الرعاية الصحية للحالات الطارئة والخدمات الأساسية، على لسان رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو خلال حملة تبرعات دولية لدعم أوكرانيا أقامها بالاشتراك مع رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين.

وأعلن ترودو بحسب ما نقلت وكالة "فرانس برس": "نواصل جهودنا لتسهيل مجيء أوكرانيين إلى كندا".

ومع احتساب مساهمتها الإضافية هذه، تكون كندا قد قدّمت مساعدات إنسانية بـ245 مليون دولار منذ بدء الغزو الروسي لأوكرانيا في مسعى منها لاحتواء تداعيات النزاع في الجمهورية السوفياتية السابقة.

والسبت أعلن وزيران في الحكومة الكندية، أن أوتاوا تتعاون مع شركات طيران كندية من أجل تأمين رحلات خاصة لنقل الأوكرانيين إلى كندا.

كما أعلنا أن الحكومة بصدد عرض مساعدات مالية على اللاجئين الأوكرانيين والتكفّل بنفقات الإقامة الفندقية مدى أسبوعين.

وقال وزير الهجرة الكندي شون فريزر خلال مؤتمر صحفي: "نسعى إلى تقديم مساعدة مالية قدرها 500 دولار في الأسبوع مدى ستة أسابيع".

وأشار إلى وجود "صلات تربط عددا كبيرا من الأوكرانيين الذين يلجأون إلى كندا" بالبلاد، متحدثا عن روابط عائلية أو وصداقات.

ويعد الشتات الأوكراني في كندا من الأكبر في العالم، ويتركز خصوصا في وسط البلاد وغربها.

ومنذ مطلع العام وصل أكثر من 12 ألف أوكراني إلى كندا، وفق أرقام الحكومة.

ويتعيّن توفير حزم تحتوي على معلومات حول التدابير الإدارية للوافدين الأوكرانيين لدى وصولهم إلى مطارات تورونتو أو فانكوفر أو إدمونتون.

ومنذ أن تم تفعيل برنامج خاص للهجرة في منتصف مارس الماضي، ينص على منح إقامة مؤقتة لمدة ثلاث سنوات للأوكرانيين الفارين من الحرب الدائرة في بلادهم، وافقت كندا على 30 ألف طلب للاستحصال على هذه الوثيقة.

وبحسب المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين دفع الهجوم الذي شنّته روسيا على أوكرانيا في 24 فبراير، 4,3 ملايين أوكراني إلى مغادرة بلادهم.