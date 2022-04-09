رمضان 2022.. أفضل الأدعية المستجابة في اليوم الثامن

يتسارع العديد من المسلمون في البحث عن أحب الأدعية في شهر رمضان الكريم، حيث يكثرون من الدعاء في كل وقت من شهر المغفرة والطاعة وتقبل الدعوات.

حيث تزداد نسبة البحث عبر محرك "جوجل" في الفترة القليلة الماضية عن أفضل أدعية اليوم الثامن لرمضان 2022 وفضل الدعاء وثوابة علي المؤمنين.

ونرصد في التقرير التالي أفضل أدعية اليوم الثامن لرمضان 2022

‏"يا رب لا تنقضي العشر الأوائل إلا وقد فرجت همومنا، وغفرت ذنوبنا، وجبرت قلوبنا".

"اللهم برحمتك الواسعة عمنا واكفنا شر ما أهمنا وأغمنا و على الإيمان الكامل والكتاب والسنة جمعا توفنا و أنت راض عنا يا خير الرازقين".

"اللَّهُمَّ ارْزُقْنِي فِيهِ رَحْمَةَ الْأَيْتَامِ، وَ إِطْعَامَ الطَّعَامِ، وَ إِفْشَاءَ السَّلَامِ، وَ ارْزُقْنِي فِيهِ صُحْبَةَ الْكِرَامِ وَمُجَانَبَةَ اللِّئَامِ، بِطَوْلِكَ يَا أَمَلَ الْآمِلِينَ".



"اللهم إنا نسألك أن ترزقنا حبك وحب من يحبك وحب كل عمل يقربنا الى حبك وأن تغفر لنا وترحمنا وإذا أردت بقوم فتنة فاقبضنا إليك غير مفتونين لا خزايا و لا ندامة و لا مبدلين برحمتك يا أرحم الراحمين داونا".

"اللهم بدوائك واشفنا بشفائك وأغنني بفضلك عمن سواك يا كاسي العظام لحما بعد الموت ارحمنا إذا أتانا اليقين وعرق منا الجبين و بكى علينا الحبيب والغريب".

"اللهم ارحمنا إذا وورينا التراب وغلقت من القبور الأبواب فإذا الوحشة والوحدة".

"اللهم إني أسألُكَ يا اللهُ الواحدُ الأحدُ الصمدُ، الذي لم يلدُ ولم يُولدُ، ولم يكن لهُ كُفُواً أحدٌ أن تغفرَ لي ذنوبي، إنك أنتَ الغفورُ الرحيمُ".

"نستغفرك يا ربنا من جميع الذنوب والخطايا ونتوب اليك ونؤمن بك ونتوكل عليك ونثني عليك الخير كله".

"اللهم أنك عفوا كريم تحب العفو فاعفوا عنا".

"اللهمَّ لك أسلمتُ، وبك آمنتُ، وعليك توكلتُ، وإليك أنبتُ، وبك خاصمتُ، اللهمَّ إني أعوذ بعزَّتِك، لا إله إلا أنت، أن تُضِلَّني، أنت الحيُّ الذي لا يموتُ، والجنُّ والإنسُ يموتون".



"اللهم إنا نسألك أن ترزقنا حبك وحب من يحبك وحب كل عمل يقربنا الى حبك وأن تغفر لنا وترحمنا وإذا أردت بقوم فتنة فاقبضنا إليك غير مفتونين لا خزايا و لا ندامة و لا مبدلين برحمتك يا أرحم الراحمين داونا".

"اللهم بدوائك واشفنا بشفائك وأغنني بفضلك عمن سواك يا كاسي العظام لحما بعد الموت ارحمنا إذا أتانا اليقين وعرق منا الجبين و بكى علينا الحبيب والغريب".

"اللهم ارحمنا إذا وورينا التراب وغلقت من القبور الأبواب فإذا الوحشة والوحدة".

"اللهم استرنا فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض عليك أحسن وقوفنا بين يديك لا تخزنا يوم العرض عليك".

"اللهم بدوائك واشفنا بشفائك وأغنني بفضلك عمن سواك يا كاسي العظام لحما بعد الموت ارحمنا إذا أتانا اليقين وعرق منا الجبين و بكى علينا الحبيب والغريب".

"اللهم ارحمنا إذا وورينا التراب وغلقت من القبور الأبواب فإذا الوحشة والوحدة".

ويعد شهر رمضان، هو شهر المغفرة والعفو وتقبل الدعوات، والتقرب من الله وتلاوة القرآن الكريم والتصدق على الفقراء، فيه تغلق أبواب النار وتفتح أبواب الجنة، وتسلسل الشياطين.